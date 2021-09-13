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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أطلق النار على سيارة.. ضبط متهم قتل شخصا في قنا

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة قنا لقيامه بإطلاق أعيرة نارية على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته .

بالانتقال والفحص تبين وجود سيارة أجرة تاكسى قيادة سائق ، مقيم بدائرة القسم وجثة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) داخل السيارة وبها أعيرة نارية ، وما قرره قائد السيارة قيام مجهولان يستقلان دراجة نارية "لا يعلم بياناتها" بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة مما أدى لوفاة مرافقة .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصان - مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا) عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما .

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 بمواجهته قرر بعقد العزم على التخلص من المجنى عليه لوجود خلاف بينهما على مبلغ مالى ، وبتاريخ الواقعة استقل دراجة نارية قيادة الآخر وقام بإطلاق أعيرة نارية من (بندقية آلية) كانت بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وأرشد عن السلاح المستخدم و4 طلقات من ذات العيار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا بوجود إطلاق أعيرة نارية ومتوفـى بدائرة القسم.

الأجهزة الامنية أعيرة نارية جثة مديرية أمن قنا وزارة الداخلية

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