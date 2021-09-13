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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط " مستريح " استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

أرشيفية
أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن  شخصين مقيمين بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما ، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهما للعمل بالخارج .

 

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وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهما وتوفير فرص عمل لهما بالخارج ، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية للعمل بالخارج تسفير الشباب مكافحة جرائم الأموال العامة

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