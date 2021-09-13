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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقة بـ 28 مليون جنيه.. ضبط مجرمين بحوزتهما 11 كيلو من مخدر الايس

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة نشاط (عنصرين إجراميين " أحدهما يحمل جنسية أجنبية") تخصصا فى جلب مخدر الآيس "الشابو" بكميات وترويجه على عملائهما بمحافظات الجمهورية.

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عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 11 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) .

 

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات ، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (28٫000٫000 مليون جنيه تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قطاع مكافحة المخدرات الآيس الشابو مديرية امن الجيزة

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