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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زراعة قصب وبنجر السكر

بسبب دودة الحشد .. تحذيرات عاجلة لمزارعي قصب وبنجر السكر

دودة الحشد
دودة الحشد

وجه الدكتور أيمن عش مدير معهد المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة ، أهم النصائح لمزارعي قصب وبنجر السكر ، بضرورة تبنى الرى الحديث بدلا من الرى بالغمر للحفاظ على كمية الأسمدة .

 

وأشار "عش" ، خلال حوار لـ "صدى البلد" ، إلي أن التغيرات المناخية لم تؤثر على زراعة قصب السكر فى مصر لإنه يحب النمو في درجات الحرارة المرتفعة ومقاومين للجفاف.

 

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بزيادة 40% في الإنتاج.. ننشر تفاصيل المشروع القومي لزراعة قصب السكر بالشتلات


 

وأوضح أن دودة الحشد مشكلة عالمية ولها عوائل كبيرة ويمكن أن تصل إلي القصب ولكنها ليس لها تأثيرات سلبية بشكل كبير حتى الآن ، مشيدا بجهود وزارة الزراعة فى مكافحة الآفات والحشرات ، مناشدا الجميع بضرورة الابلاغ عن وجود الدودة حين رصد تواجدها فى الحال  .

 

وأضاف "مدير معهد المحاصيل السكرية"،  أن أعداد الأرض لزراعة القصب جيدا والعناية من أهم النصائح التى يجب مراعتها خلال زراعة قصب وبنجر السكر ، مع تساوى مسافات وضع التقاوى لزراعة قصب السكر .

ولفت إلي أنه يجب على مزارعى بنجر السكر تطهير البذور بالمطهرات قبل وضعها بالأرض حتى لا تصاب بالميكروبات حتى تصعد إلى سطح التربة ، كما يجب عليهم تجهيز مبيدات دودة القطن لإنها تصيب البنجر .

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