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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. لإخراج الجن منها.. قصة عروس حلوان ضحية الدجل

عروس حلوان
عروس حلوان

بالرغم من التقدم العلمي الذي وصل له العالم الي ان هناك بعض الفئات لم يؤثر فيها هذا العلم فمازالت تؤمن ببعض الافكار الراسخة في عقولهم والتي لا اساس لها من الواقع حيث تعرضت فتاة في مقتبل العمر الي واقعة مؤسفة والتي دفعت حياتها ثمنا لجهل اسرتها واقتناعها بخرافات عن مس الجن والدجل الذي تسبب في أن تلفظ انفاسها الأخيرة على يد دجال بداعي إخراج الجن من جسدها .

عروس حلوان ضحية الدجال

توفيت فتاة تبلغ من العمر 23 عاما وهي عروس جديدة تم زفافها من ما يقرب من شهرين حيث قتلت على يد دجال بداعي اخراج الجن من جسدها وذلك بعد ان انهال عليها بالضرب المبرح .

رأي الأزهر في مس الجن 

 

قال إبراهيم رضا ، من علماء الأزهر الشريف ، إن تلبس الجن بالإنسان ليس له أى أساس من الصحة لا من الدين ولا من العلم وكل ما هو متداول مجموعة من الخيالات وكل من يدعي إخراج الجن من الإنسان فهو مدعى وكاذب ومضلل ، لافتاً أن ليس للجن على الإنسان سلطان .

 

تابع إبراهيم رضا ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحكاية " مع الإعلامي عمرو أديب ، أن الخطاب الديني يعمل عملية مهادمة مع الواقع وهذا ميراث من الفكر الخرافى والرسول صلى الله وعليه وسلم أول من هاجم الفكر الخرافي ، مضيفاً أن بعض رجال الدين يعمل على أن الجن يخترق على جسد الإنسان .

 

أكد إبراهيم رضا ، من كتاب الله سبحانه وتعالى أن الإنسان أقوي من الجن وهو من خلق الله والإيمان به لا يصل إلى درجة العقيدة مثل الملائكة ولا يوجد ما يثبت تماما أن الجن يلتبس بالإنسان ، مضيفاً أن هناك شيوخا تستغل أمور الجن فى الاعتداء على البنات والفتيات والمتزوجات.

أوضح إبراهيم رضا ، أن الجن أجسام نارية خلقت من نار وقال الله سبحانه وتعالى أنها يمكن أن تتشكل فى أشكال حسنة وقبيحة تختلف عن الملائكة ومنهم الصالح والطالح ، مضيفاً أن الجن لا يمكن أن يراه الإنسان .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قتل فتاة على يد دجال بداعي مس الجن من خلال الفيديوجراف التالي.

الجن الدجل عروس حلوان مس الجن عروس

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