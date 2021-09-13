ضبط شخصين نصبا على عدد من المواطنين بزعم الحاقهم بإحدى الشركات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (2 مواطنين ، مقيمان بمحافظة قنا) بقيام (شخصين) بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم قدرتهما على الحاقهما بإحدى الوظائف بإحدى الشركات مُدعيان علاقاتهما ونفوذهما بكبار مسئولي تلك الجهة "على خلاف الحقيقة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين أن وراء ارتكابها (إثنين من موظفى إحدى الشركات بمحافظة قنا) ، حيث قاما باستغلال طبيعة عملهما بالشركة وقاما بالنصب والإحتيال على الشاكيين والحصول منهما على مبالغ مالية ، بزعم مقدرتهما على تعيينهما فى وظائف الشركة من خلال الإدعاء بعلاقتهما بكبار مسئولى جهة عملهما – على خلاف الحقيقة– وعدم وفائها بذلك ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها ، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرصة عمل أو استرداد أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.