فوز كليات التربية والطب والحاسبات في مسابقة كأس المعرفة بجامعة عين شمس

أقيمت مسابقة كأس المعرفة في المعلومات العلمية والعامة بجامعة عين شمس، و شارك في المسابقة ١٤ فريقا من ١٤ كلية، يضم كل فريق أربعة الطلاب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بضرورة الاهتمام بالمسابقات العلمية والعامة بجانب الأنشطة الأخري التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز كلية التربية بالمركز الأول وكلية الطب في المركز الثاني وجاء بالمركز الثالث كلية الحاسبات والمعلومات.

وأقيمت المسابقة بدار ضيافة الجامعة في الفتره من ٧ سبتمبر إلى ٩ سبتمبر الجارى، وذلك تحت إشراف ا. محمد الخطيب امين الجامعة المساعد وا. محمد الشرقاوي مدير عام رعاية الشباب وا. طلعت عبده مدير ادارة النشاط العلمي.