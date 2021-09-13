لجنة اختبارات للمتقدمين لشغل منصب وكيل إدارة بتعليم البحر الأحمر

عقدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر اليوم، لجنة اختبارات للمتقدمين لشغل منصب وكيل لجميع الإدارات (ابتدائي، إعدادي، ثانوي، فني، ورسمي لغات).

ترأس اللجنة، هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بعضوية ممثلين عن "التعليم العام - الخدمات - التعليم الفني - الشئون القانونية - الموارد البشرية - كلية التربية - مجلس الأمناء - نقابة المعلمين"، حيث أُجريت المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية المُعلن عنها.

على الجانب الاخر عقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً بقيادات المديرية والإدارات، وذلك لبحث ومناقشة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وتم مناقشة أعمال الصيانة بالمدارس واستلام المدارس للكتب، والعجز والزيادة، بالإضافة إلى مراجعة تنفيذ خطة التطعيم ضد فيروس كورونا بمشاركة مجلس أمناء المحافظة مع مديري المدارس.

واستهل وكيل الوزارة الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على روح زملائنا شهداء العمل أسكنهم الله فسيح جناته، ودعوا للمصابين بالشفاء العاجل.

حضر الاجتماع مدير عام التعليم العام، مدير إدارة الشئون التنفيذية، مدير إدارة الشئون القانونية، التوجيه المالى والإدارى، مدير إدارة المتابعة مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع أوصى وكيل الوزارة باتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة العاملين والطلاب بالمدارس من خلال التنسيق مع مديريات الصحة وتنفيذ كافة التعليمات الواردة في هذا الشأن للانتهاء من خطة تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الكتاب الدورى (۱۸) بتاريخ ۲۰۲۱/۸/۱۷ بشأن متابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على السادة العاملين بالدواوين والمدارس.

وأكد وكيل الوزارة على تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية التي تحقق بيئة تعليمية آمنة وعملية تعليمية جادة، مع التأكد علي وصولها لجميع المدارس والأقسام، وتفعيل القرار الوزاري ۲۰۲ لسنة ۲۰۱۳ لسد العجز بالمدارس وطرق حل هذه المشكلة وتوحيد الأعداد ما بين التوجيه الفني والتنسيق المختص ونوعية التعليم.