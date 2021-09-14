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رئيس التحرير
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تعليم

الأول من نوعه في الوطن العربي.. آثار عين شمس تكشف لصدى البلد تفاصيل برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكد الدكتور حسام طنطاوي وكيل كلية الآثار جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أنه لأول مرة في الوطن العربي سوف يبدأ الدراسة بأول برنامج بمصروفات متخصص في إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية والعربية .


وأضاف الدكتور حسام خلال تصريحاته لصدي البلد انه يوجد إقبال كثيف علي هذا البرنامج من قبل الطلاب لافتاً ان هذا البرنامج سوف يلبي احتياج مصر والمنطقة العربية .


وأشار طنطاوي إلى هذا التخصص الذي ظهرت أهميته بسبب اهتمام المنظمات الدولية بالحفاظ على التراث وخاصة منظمة اليونسكو، والحاجة إلى تخريج كوادر جديرة بالعمل في المتاحف المتنوعة والمواقع الأثرية المختلفة والمؤسسات المعنية بالحفاظ على التراث الوطني والإنساني والمشاركة في تطوير الخطط الإستراتيجية لصون الهوية الحضارية وصياغة السياسات المنظمة للعمل في مجالات التراث المختلفة، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2021/2022 .


واوضح الدكتور حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان دراسة البرنامج تمنح درجة البكالوريوس المعتمد من جامعة عين شمس والمجلس الأعلى للجامعات، وفي نهاية البرنامج يكتسب الخريج المهارات المعرفية والمهنية والتكنولوجية اللازمة للعمل بالمتاحف والمواقع التراثية من توثيق وتسجيل وإدارة المجموعات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة وتطوير برامج تعليمية وترفيهية وأنشطة تفاعلية للزائرين، فضلا عن إتقان مهارات التواصل والتسويق والمتابعة والتقييم.

 

هذا إلى جانب البرامج الدراسية الأساسية بنظام الساعات المعتمدة التي تقدمها كلية الآثار، وهي الآثار المصرية القديمة، الآثار اليونانية والرومانية، الآثار الإسلامية.

 

كما أعلن الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس،  عن بدء الدراسة بأول برنامج (خاص بمصروفات) متخصص في علوم الآثار والحفائر بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية والعربية، ليلبي احتياج مصر والمنطقة العربية في هذا التخصص، الذي ظهرت أهميته باحتياج خريج يعمل بمجال التنقيب والحفر الأثري مُسلح بمهارات خاصة للحفاظ على المكتشفات الأثرية، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2021/2022 .

 

وصرح الدكتور حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان دراسة البرنامج تمنح درجة البكالوريوس المعتمد من جامعة عين شمس والمجلس الأعلى للجامعات. وفي نهاية البرنامج يكتسب الخريج معرفة بالعلوم المرتبطة بالحفائر والتنقيب الأثري، ومهارات إدارة مواقع الحفائر، ويمارس الأعمال المختلفة لها مطبقًا أحدث الأساليب مع استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة، ويكتب التقارير عنها وينشرها نشرًا علميًّا.


هذا إلى جانب البرامج الدراسية الأساسية بنظام الساعات المعتمدة التي تقدمها كلية الآثار، وهي الآثار المصرية القديمة، الآثار اليونانية والرومانية، الآثار الإسلامية.

كلية الاثار جامعة عين شمس وكيل كلية الاثار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إدارة المتاحف والمواقع الأثرية

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