الأول من نوعه في الوطن العربي.. آثار عين شمس تكشف لصدى البلد تفاصيل برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية

أكد الدكتور حسام طنطاوي وكيل كلية الآثار جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أنه لأول مرة في الوطن العربي سوف يبدأ الدراسة بأول برنامج بمصروفات متخصص في إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية والعربية .
وأضاف الدكتور حسام خلال تصريحاته لصدي البلد انه يوجد إقبال كثيف علي هذا البرنامج من قبل الطلاب لافتاً ان هذا البرنامج سوف يلبي احتياج مصر والمنطقة العربية .
وأشار طنطاوي إلى هذا التخصص الذي ظهرت أهميته بسبب اهتمام المنظمات الدولية بالحفاظ على التراث وخاصة منظمة اليونسكو، والحاجة إلى تخريج كوادر جديرة بالعمل في المتاحف المتنوعة والمواقع الأثرية المختلفة والمؤسسات المعنية بالحفاظ على التراث الوطني والإنساني والمشاركة في تطوير الخطط الإستراتيجية لصون الهوية الحضارية وصياغة السياسات المنظمة للعمل في مجالات التراث المختلفة، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2021/2022 .
واوضح الدكتور حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان دراسة البرنامج تمنح درجة البكالوريوس المعتمد من جامعة عين شمس والمجلس الأعلى للجامعات، وفي نهاية البرنامج يكتسب الخريج المهارات المعرفية والمهنية والتكنولوجية اللازمة للعمل بالمتاحف والمواقع التراثية من توثيق وتسجيل وإدارة المجموعات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة وتطوير برامج تعليمية وترفيهية وأنشطة تفاعلية للزائرين، فضلا عن إتقان مهارات التواصل والتسويق والمتابعة والتقييم.
هذا إلى جانب البرامج الدراسية الأساسية بنظام الساعات المعتمدة التي تقدمها كلية الآثار، وهي الآثار المصرية القديمة، الآثار اليونانية والرومانية، الآثار الإسلامية.
كما أعلن الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، عن بدء الدراسة بأول برنامج (خاص بمصروفات) متخصص في علوم الآثار والحفائر بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية والعربية، ليلبي احتياج مصر والمنطقة العربية في هذا التخصص، الذي ظهرت أهميته باحتياج خريج يعمل بمجال التنقيب والحفر الأثري مُسلح بمهارات خاصة للحفاظ على المكتشفات الأثرية، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2021/2022 .
وصرح الدكتور حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان دراسة البرنامج تمنح درجة البكالوريوس المعتمد من جامعة عين شمس والمجلس الأعلى للجامعات. وفي نهاية البرنامج يكتسب الخريج معرفة بالعلوم المرتبطة بالحفائر والتنقيب الأثري، ومهارات إدارة مواقع الحفائر، ويمارس الأعمال المختلفة لها مطبقًا أحدث الأساليب مع استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة، ويكتب التقارير عنها وينشرها نشرًا علميًّا.
هذا إلى جانب البرامج الدراسية الأساسية بنظام الساعات المعتمدة التي تقدمها كلية الآثار، وهي الآثار المصرية القديمة، الآثار اليونانية والرومانية، الآثار الإسلامية.