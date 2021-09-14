تنسيق الجامعات 2021.. آداب القاهرة تحدد شروط الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية بالعام الجديد

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية العام الدراسى ٢٠٢١ -٢٠٢٢ .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح صدى البلد ، يجب على الطالب الحصول على (٤٦ من ٥٠ ) فى مادة اللغة الانجليزية ، وان يكون حاصل على ٦٠ درجه فى مادة اللغه العربية على الاقل .

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن مواعيد الامتحان القبول التحريرية لبرنامج الدكتوراه لطلاب الدراسات العليا .



وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، أن كلية الآداب تبدأ فى امتحانات القبول التحرير لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الدكتوراه من الأحد الموافق 12 من سبتمبر حتى يوم الأحد الموافق 19 من سبتمبر القادم .



وكانت قد أعلنت أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لدبلوم التنمية الثقافية ، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 من أغسطس الجارى.

وفى هذا التقرير ننشر لكم شروط القبول والأوراق المطلوبة للالتحاق بالدبلومة الثقافية.

شروط القبول بالدبلومة

أن يكون الطلاب حاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى أى من التخصصات المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات دون شرط التقدير .



اجتياز اختبارات القبول التحريرى والشفوى بنجاح .



الأوراق المطلوبة

1- شهادة التخرج

2- شهادة الميلاد

3- صورة الرقم القومى

4- موقف التجنيد بالنسبة بالنسبة للذكور

5- موافقة جهة العمل للعاملين فى الحكومة

6- 6 صور شخصية