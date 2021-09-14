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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. آداب القاهرة تحدد شروط الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية بالعام الجديد

اداب القاهرة تحدد
اداب القاهرة تحدد شروط الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية العام الدراسى ٢٠٢١ -٢٠٢٢ .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح صدى البلد ، يجب على الطالب الحصول على  (٤٦ من ٥٠ ) فى مادة اللغة الانجليزية ، وان يكون حاصل على ٦٠ درجه فى مادة اللغه العربية على الاقل .

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كلية الآداب: 36 درجة فى اللغة الألمانية شرط أساسى للالتحاق بالقسم

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تنسيق الجامعات 2021.. تمريض القاهرة تبدأ الكشف الطبي للطلاب الجدد

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن مواعيد الامتحان القبول التحريرية لبرنامج الدكتوراه لطلاب الدراسات العليا  . 


وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، أن كلية الآداب تبدأ فى امتحانات القبول التحرير لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الدكتوراه من الأحد الموافق 12 من سبتمبر حتى يوم الأحد الموافق 19 من سبتمبر القادم .


وكانت قد أعلنت أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لدبلوم التنمية الثقافية ، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 من أغسطس الجارى.

 

وفى هذا التقرير ننشر لكم شروط القبول والأوراق المطلوبة  للالتحاق بالدبلومة  الثقافية.
شروط القبول بالدبلومة

أن يكون الطلاب حاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى أى من التخصصات المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات دون شرط التقدير .


اجتياز اختبارات القبول التحريرى والشفوى بنجاح .


الأوراق المطلوبة
1- شهادة التخرج
2- شهادة الميلاد
3- صورة الرقم القومى
4- موقف التجنيد بالنسبة بالنسبة للذكور
5- موافقة جهة العمل للعاملين فى الحكومة
6- 6  صور شخصية

جامعة القاهرة الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب شروط الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية برنامج الدكتوراه لطلاب الدراسات العليا مواعيد الامتحان القبول التحريرية

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