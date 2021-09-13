كلية الآداب: 36 درجة فى اللغة الألمانية شرط أساسى للالتحاق بالقسم

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق بقسم اللغة الألمانية للعام الدراسى 2021-2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، ان قسم اللغة الالمانية يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الايبيتور abitor أو البكالوريا الدولية من المدارس الدولية المعتمدة فى مصر أو من خارجها ، كما يقبل القسم طلاب الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

وأضاف “ شاهين ” ، أن القسم يقبل من سبق لهم دراسة اللغة الألمانية فى المرحلة قبل الجامعية على أن يكون حاصلا على 36 من 40 فى مادة اللغة الألمانية وأن يكون حاصلا على 56 درجة فى مادة اللغة العربية على الأقل ، وعلى الطالب اجتياز الامتحان التحريري.

على الجانب الاخر ، أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن مواعيد الامتحان القبول التحريرية لبرنامج الدكتوراه لطلاب الدراسات العليا .



وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، أن كلية الآداب تبدأ فى امتحانات القبول التحرير لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الدكتوراه من الأحد الموافق 12 من سبتمبر حتى يوم الأحد الموافق 19 من سبتمبر القادم .



وكانت قد أعلنت أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لدبلوم التنمية الثقافية ، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 من أغسطس الجارى.

وفى هذا التقرير ننشر لكم شروط القبول والأوراق المطلوبة للالتحاق بالدبلومة الثقافية.

شروط القبول بالدبلومة

1- أن يكون الطلاب حاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى أى من التخصصات المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات دون شرط التقدير .

2- اجتياز اختبارات القبول التحريرى والشفوى بنجاح

الأوراق المطلوبة



1- شهادة التخرج

2- شهادة الميلاد

3- صورة الرقم القومى

4- موقف التجنيد بالنسبة بالنسبة للذكور

5- موافقة جهة العمل للعاملين فى الحكومة

6- 6 صور شخصية