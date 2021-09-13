عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة : تم تطعيم 7685 طالبا حتى الآن ضد فيروس كورونا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف مصدر مسؤول بـ جامعة القاهرة ، عن عدد الطلاب الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا حتى الان استعدادا للعام الدراسى الجديد 2021-2022 .

و قال المصدر خلال تصريح لصدى البلد ، انه تم تطعيم 7685 طالب وطالبة حتى الان من خلال الـ 17 منفذ الذى جهزته جامعة القاهرة لاستقبال الطلاب .

وجاء ذلك بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، تواصل جامعة القاهرة استقبال الطلاب لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال 17 نقطة تم تخصيصها داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب بالمجان وذلك في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لاستكمال تطعيم جميع منسوبيها، وفي ضوء خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطعيم عناصر المنظومة الجامعية في الدولة المصرية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022.

txt

تنسيق الجامعات 2021 .. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثالثة قبل بدئها

txt

إعلام القاهرة تنظم ورشة عمل " تطوير القدرات الإدارية للقيادات "

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن خطة تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا بجامعة القاهرة تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 والحد من أعراضها و اكتساب الجسم مناعة تجاهها، بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية التي تمكن الجامعة من مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

يشار إلى أن خطة تلقي لقاحات فيروس كورونا بجامعة القاهرة تمت على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في فبراير 2021، من خلال التوعية بأهمية تلقي اللقاحات التي تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، وإصدار دليل خاص باللقاحات، وتم تطعيم جميع مقدمي الخدمة الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية على حملات متتالية بالأولوية المذكورة في القواعد الإرشادية، والتي شملت مقدمي الخدمة الطبية في جميع المستشفيات مع الأولوية لمستشفيات العزل، والصفوف الأولى لمقدمي الخدمة الطبية بطوارئ المستشفيات، والعاملين بمنطقة كوفيد بالعيادات الخارجية، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس بجميع المستشفيات الجامعية والكليات الطبية.

ويسجل طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg ثم يختار الطالب محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقما، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المخصصة لذلك، وفي حالة تعذر الطلاب التسجيل على الموقع لأي سبب يتم التوجه مباشرة إلى أي من العيادات المخصصة لتطعيم الطلاب مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارنية الجامعي وسيتم التسجيل له وتطعيمه.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن منذ أيام بدء حملة موسعة لتطعيم طلبة وطالبات جامعة القاهرة بلقاح "سينوفاك" بالمجان في 17 نقطة مخصصة لتطعيم الطلاب في كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان،  يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

جامعة القاهرة فيروس كورونا وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة اللقاح المضاد لفيروس كورونا الدكتور محمد الخشت

ترشيحاتنا

هل يجوز زواج الرجل من أخت أخيه من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

بعد تحذير وزارة الصحة.. كل ما تريد معرفته حول مخاطر السجائر الإلكترونية

مشاجرات وتكسير أبواب.. ماذا يجري في وزارة الخارجية اللبنانية؟

بعد 25 سنة.. تلميذ أحمد منيب يعود للغناء بألبوم جديد

سلطنة عمان الأعلى عالمياً في نسبة تطعيم الأطفال ضد كورونا

سقوط طفلتين من الدور العاشر بسبب محادثة للأم على فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

لموظفي القطاع الخاص.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة الدورية

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

3 آيات قرآنية تصلح حال أبنائك خلال شهر.. رددها صباحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

فيديو

فيديو جراف|أعمدة من الدخان الأحمر.. اشتعال غابات إسبانيا لليوم الخامس

فيديوجراف| فعل فاضح.. عقوبات تنتظر فيفي عبده بسبب رقصها بالبشكير

قالي اقلعي التشيرت.. تفاصيل جديدة في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن وسما

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ