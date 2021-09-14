نائب وزير الإسكان يكشف تفاصيل اجتماع الوزراء مع كبار المطورين العقاريين ..فيديو

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع كبار المطورين العقاريين بالأمس لتنظيم السوق العقاري جاء إدراكا من الحكومة بأهمية هذا القطاع خاصة أن الدولة تستثمر أموالاً كثيرة في هذا القطاع مع التنمية العمرانية خاصة مع تدشين 14 مدينة جديدة في بقاع الجمهورية المختلفة .

وأضاف خالد عباس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون أي " : ليس ذلك فقط بان القطاع الخاص أيضاً نمت استثماراته بشكل كبير في الآونة الأخيرة في هذا القطاع المهم الذي يمثل رافداً مهماً مسغاهماً في النمو الاقتصادي نسبة على الناتج المحلي الإجمالي "

وأوضح عباس ، أن القطاع الخاص في السوق العقاري شهد نمواً كبيراً سواء من جهة زيادة رؤوس الأموال في الشركات القائمة أو دخول شركات جديدة إلى مضمار السوق ومن ثم جاء الاجتماع حرصاً من الحكومة على تنظيم هذا السوق عبر أليات تشاورية مع كبار المطورين العقاريين بهذا الصدد لوضع بعض الضوابط المتفق عليها لهذا القطاع كونه أحد دعائم الدخل القومي "

مبيناً عباس ، أن هذا الاجتماع لوضع تلك الضوابط جاء حرصاً على دور هذا القطاع الكبير في الدخل القومي وحفاظاً على الاستثمارات قائلاً : " الضوابط والاليات المتفق عليها تضمن الحفاظ على تلك الاستثمارات وفي ذات الوقت حقوق المشترين أو العملاء خاصة أن منظومة التطوير العقاري تشمل ثلاثة أطراف أصحاب الأرض والمطور العقاري والمشتري "