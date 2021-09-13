ريهام أيمن تشارك الجمهور صورا جديدة لها من داخل سيارتها.. شاهد

شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها بعدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت ريهام ايمن قائلة “ Hiii ”.

في سياق آخر تعافت ريهام أيمن، من الإصابة بفيروس كورونا، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا عبر خاصية إستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

واحتفلت أيضا ريهام أيمن، بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا ، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.