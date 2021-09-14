عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كوكب نبتون يتقابل مع الشمس.. اليوم

كوكب نبتون
كوكب نبتون

يصل كوكب نبتون اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021  إلى التقابل حيث يكون بزاوية 180 درجة بالنسبة للشمس بسماء الأرض وفي أقرب نقطة من كوكبنا.

 

و وصول نبتون إلى أقرب نقطة  من كوكبنا هو حسب المقاييس الفلكية ولكنه لا يعني فعليا انه " قريب " فهو الكوكب الثامن من حيث البعد عن الشمس ويبعد 29 مرة المسافة التي تفصل الارض عن الشمس وفي هذا التقابل سيكون نبتون على مسافة 4,325,877 مليون كيلومتر من الأرض.

 

تحدث ظاهرة تقابل نبتون في كل مرة تعبر الأرض بين الشمس ونبتون ، وفي التقابل يكون الكوكب الأزرق وجهه مضاء بالكامل  بنور الشمس مقارنه بأي وقت اخر خلال السنه ويرصد في قبة السماء طوال الليل وهو افضل وقت لرؤية وتصوير كوكب نبتون حيث يشرق مع غروب الشمس ويصل أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي.

قمر التربيع الأول لشهر صفر يزين سماء القاهرة الآن

من المعروف عادة عندما تكون كواكب مثل (المريخ ، المشتري) في التقابل مع الشمس تكون في قمة بريقها ولمعانها ولكن هذا لا ينطبق على كوكب نبتون.

 

فحتى مع وصول نبتون إلى حالة التقابل إلا أنه بسبب المسافة الشاسعة جداً التي تفصلنا عنا يبقى خافتا جدا، فهو الكوكب الوحيد في نظامنا الشمسي الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة مطلقاً، فنبتون اخفت خمس مرات من أي نجم خافت يشاهد في سماء حالكة الظلمة، لكن يمكن رؤيته من خلال المنظار الثنائي ومن التلسكوبات القوية سيظهر كنقطة زرقاء .

قصة اكتشاف كوكب نبتون

كوكب نبتون اكتشف حديثا فأول رصد له كان في 23 سبتمبر 1846  وهو رابع أكبر كوكب في نظامنا الشمسي و أول كوكب يكتشف من خلال العمليات الحسابية وأكبر اقماره يسمى (ترايتون) اكتشف بعد 17 يوم من اكتشاف الكوكب نفسه وهو القمر الكبير الوحيد الذي يدور في اتجاه معاكس لدوران نبتون حول محوره ، وللمقارنة يستغرق ضوء الشمس ليصل نبتون 4 ساعات في حين يصل الأرض في 8 دقائق فقط .

 

يكمل نبتون دورة واحدة حول الشمس في 165 سنه ولكنه يستغرق أقل من 16 ساعة ليكمل دورة واحدة حول محوره وقد تمت تسميته نسبة الى (رمز البحار) حسب الأساطير الرومانية ، ويرجع السبب في لونه الأزرق لغزارة وفرة غاز الميثان في غلافه الجوي.

 

نبتون كوكب نبتون الفلكية الأرض بين الشمس ونبتون الشمس ونبتون الكوكب الأزرق

ترشيحاتنا

مرصد أمريكي: العاصفة نيكولاس تتحول لإعصار مع اقترابها من تكساس

دعاء يحصنك من السحر والحسد.. لا تنسى ترديده في الصباح

تعرف المقاتلة الإيطالية المحدودة باجاني هويرا ايمولا

كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المتوقع لـ مانشستر أمام يانج بويز في دوري الأبطال

صحيفة أمريكية: إيران لديها القدرة على إنتاج وقود لصنع رأس نووي خلال شهر

آخرها فضيحة 8-2.. بايرن ميونخ الأفضل تاريخيا أمام برشلونة في دوري الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

قبل تعديل القانون.. 8 حالات تسمح بطرد المستأجر من الإيجار القديم

تعديل مباريات كأس مصر مرة أخرى.. اتحاد الكرة يكشف أول طلبات كارلوس كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

وجعتِ قلوبنا عليكِ .. بوسي زُفت إلى السماء بدلا من عُش الزوجية

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ