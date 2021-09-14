بمشاركة بهاء وبيكهام: سموحة يواصل استعداداته للموسم الجديد وسط أجواء إيجابية

سادت حالة من الأجواء الايجابية وروح معنوية مرتفعة، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ، استعداداً للموسم الجديد، حيث تتواصل الاستعدادات والتحضيرات بين صفوف الفريق .

ويركز الجهاز الفني للفريق بقيادة خلال الفترة الحالية على زيادة معدلات اللياقة البدنية استعدادا للمرحلة المقبلة .

وشهد رئيس مجلس إدارة النادى جانباً من تدريبات الفريق كما أطمئن رئيس النادى على جميع الاستعدادات للموسم الجديد

كما شهد المران الظهور الاول للثنائي بهاء مجدى وأحمد بيكهام بعد الإعلان عن ضمهما لتدعيم صفوف الامواج الزرقاء استعدادا للموسم المقبل.