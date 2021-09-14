محافظ أسوان:انطلاق الموجة الـ18 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إنطلاق الموجة ألــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهرسبتمبر و أكتوبر ، ونوفمبر تحت إشراف اللجنة العليا لإستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود إسترداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وقد أوضح اللواء أشرف عطية بأن أجهزة المحافظة قد أتمت إستعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ، بالإضافة إلى مديرية أمن أسوان.

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ولفت المحافظ إلى المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية مع كافة الوحدات المحلية للوقوف علي تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات بالمراكز والمدن.

ومن جانبه أكد السكرتير العام للمحافظة على أنه تم اليوم البدء في حملات الإزالة للتعديات على أراضي مباني أملاك الدولة بنطاق مدن وقري مركز إدفو حيث تم أزالة ٨ حالات تعدي بقرية القنان بمساحة ٢١٣٢ م٢، كما تم أزالة ١٢ حالة تعدي بمدينة البصيلية بمساحة ٦٦١٨، مشيراً إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فقد تم عقد أجتماع تحضيري تم خلاله الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ18 ، كما تم إعداد جدول زمنى يغطى كافة مراكز ومدن المحافظة.

وكشف حازم عزت بأن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحلة متتالية حيث تبدأ المرحلة الأولى "اليوم الاثنين" 13 سبتمبر الجاري وتنتهى 3 أكتوبر المقبل ، مضيفاً بأن ستبدأ بعدها المرحلة الثانية خلال الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر ، بينما تليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 نوفمير القادم ،وذلك في ظل متابعة يومية من اللواء أشرف عطية.

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام بقرى الرديسية بحرى والطوناب والتي تخدم حوالى 120 ألف نسمة بـ 44 قرية فرعية ونجع تابعين للوحدات المحلية بمركز أدفو ، وقد رافقه فى جولته الميدانية نائب المحافظ أحمد شعبان ، والقيادات التنفيذية حيث يأتي ذلك في إطار سلسلة جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".