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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإفتاء: المشاركة في صندوق الوقف وتفعيله والدعوة للمشاركة فيه شيء عظيم

الشيخ خالد عمران
الشيخ خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء

قال الشيخ خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن الشرع دعا إلى فعل الخير، مؤكدا أن ذلك يكون عن طريق إقامة المشروعات.

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وأضاف خالد عمران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أن المشاركة في صندوق الوقف وتفعيله والدعوة إلى المشاركة فيه شيء عظيم.

 

تحدد أهم الأولويات

 

وتابع خالد عمران، أن جهات عديدة سواء الجمعيات الخيرية أو صندوق تحيا مصر تحدد أهم الأولويات، مؤكدا أنه سيوجه المال للفئات المحتاجة.

 

وأشار عمران إلى أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، يعد إنجازا تشريعيا حققته مصر؛ لأنه يشجع على أعمال الخير، ويحض المجتمع على الإسهام في مشروعات الدولة.

 

 

 

الشيخ خالد عمران دار الإفتاء الشرع الجمعيات الخيرية صندوق تحيا مصر

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