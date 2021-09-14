أبرز إطلالات النجوم بحفل ميت جالا 2021.. صور

أقيم صباح اليوم، حفل ميت جالا الذي يعد أحد أكبر ليالي الموضة في نيويورك، بحضور عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على الظهور بإطلالات غريبة على السجادة الحمراء.

حفل ميت جالا

كانت أبرز الإطلالات في حفل ميت جالا من نصيب تيموثي شالاميت، وتألق النجوم أثناء التقاط الصور على السجادة الحمراء في متحف متروبوليتان.

يستضيف الحفل كل من كيكي بالمر وإيلانا جليزر، واختير موضوع الحفل هذا العام للاحتفاء بالموضة الأمريكية، وتميل الملابس إلى الألوان الزاهية والزي الرسمي.

ضيوف حفل ميت جالا

يستمر حفل ميت جالا على مدار يومين وفق بيان مجلس إدارته والجهة المنظمة بسبب تداعيات فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية خوفا على صحة الضيوف الذين يحرصون على التقاط الصور بأغرب الملابس في الحفل السنوي الذي يحضره شخصيات هامة في مجال الفن والمجتمع.