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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الدقهلية: تحيا مصر المنصورة من أهم المشروعات القومية توفيرا لفرص استثمارية

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن مشروع "تحيا مصر المنصورة" يعد من أكبر وأهم المشروعات القومية التي تشهدها المحافظة، لافتا إلى أن الهدف منه تغيير الوجه العام لمدينة المنصورة وتوفير فرص استثمارية وخدمية تليق بمدينة المنصورة العريقة.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع مسئولي وزارة النقل شركة "MOT "، واستشاري مشروع "تحيا مصر المنصورة"، لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع، بحضور الدكتورة مايسة عبد العزيز والمهندس أحمد فضل استشاري المشروع ، وعبد السميع وهدان والمهندس أحمد ابوالفضل ممثلين شركة "MOT".


ووجه المحافظ مدير إدارة التخطيط العمراني والمكتب الفني ورئيس حي شرق بسرعة إنهاء كافة الإجراءات القانونية والفنية لتذليل كافة العقبات التي تواجه التنفيذ.


الجدير بالذكر أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع، ويضم المشروع مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينتي المنصورة وطلخا، وستقام على تلك الأراضي مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية، وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى، فضلاً عما تقدمه من عائد مجتمعي.


كما سيتم تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة ضمن المشروع، ويعمل المشروع على تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بمنطقة تنفيذه والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة بالمشروع، وتم ايضا مراعاة البعد الثقافي في المشروع حيث سيتم إنشاء قصر ثقافة يقع على ممشى رئيسي في منطقة سكك حديد وجه بحري.


ومن أهم المشروعات التي تدخل في نطاق "تحيا مصر المنصورة" مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا، ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي، وحديقة عامة وبرج تجاري إداري، وأبراج سكنية تجارية، ومشروع المنصورة جراند علي أرض الثلاجة بمنطقة الحسنية بشرق المنصورة، وهو عبارة عن 2 برج تجاري إداري سكني، ومشروع المنصورة بلازا أعلى أرض الهابي لاند، ونادي السكة الحديد، وأبراج سكنية وفندق 4 نجوم وحديقة عروس النيل، بالإضافة الى مشروع المنصورة داون تاون على أرض سكك حديد وجه بحري الملغاه وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وابراج سكنية، وكذلك مشروع ممشى أهل مصر بطول 1500 متر، يمتد من مبنى محافظة الدقهلية إلى كوبري طلخا.


حضر الاجتماع المهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندسة سماح المحمدي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وسمير صدقي رئيس حي شرق المنصورة.

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