الصحف الإماراتية.. الجوازات السعودية توجه نداء إلى المسافرين.. لقاء يجمع الأسد وبوتين بالكرملين.. وفاة والدة رئيس وزراء بريطانيا

الصحف الإماراتية:

*طلب جديد من الجوازات السعودية إلى المسافرين

*الكشف عن حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان

*بايدن يلقي أول خطاب له أمام الامم المتحدة

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021 الذي تضمن إدراج 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً ضمن القائمة المعتمدة في دولة الإمارات المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

ويأتي القرار في إطار حرص الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.

ومن مصر، سجلت وزارة الصحة والسكان 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة أمس الاثنين، وذلك ارتفاعا من 481 إصابة و11 وفاة في اليوم السابق.

وفي السعودية، دعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية جميع المسافرين القادمين إليها من غير السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم.

وأوضحت المديرية أن تلك الخطوة من شأنها الإسهام في تسريع إجراءات دخول القادمين إلى المملكة وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

وذكرت أن التسجيل يشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها والمقيمين ومرافقيهم، وذلك تماشياً مع الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ولضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء إجراءات الدخول.

ومن السودان، أعلنت السلطات السودانية أمس الاثنين أن الفيضانات الموسمية في البلاد خلّفت هذا العام أكثر من 80 قتيلاً ودمّرت كلّياً أو جزئياً آلاف المنازل.

وقال عبد الجليل عبد الرحيم، المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني إنّ "84 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 67 آخرون بجروح في إحدى عشرة ولاية بالسودان منذ بداية موسم الأمطار".

وأوضح المتحدث أن القتلى لقوا مصرعهم غرقاً أو صعقاً بالتيار الكهربائي أو من جرّاء انهيار منازلهم.

وأضاف أنّ الفيضانات دمّرت حوالى 8400 منزل وألحقت أضراراً بأكثر من 72 ألف منزل في سائر أنحاء البلاد.

ومن اليمن، صعدت ميليشيا الحوثي وتيرة التجنيد الإجباري، الذي تفرضه على السكان في مديريات محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرتها، كما واصلت تحشيد الطلاب وإرسالهم إلى معسكرات للتدرب على القتال في عاصمة المحافظة، في سياسة ترمي إلى إطالة حربهم ضد الشعب اليمني. وذكر الناطق باسم ألوية الزرانيق عبدالله عسيلي، أنّ ميليشيا الحوثي طالبت السكان في مديرية الجراحي بالخروج للدفاع عن مدينتهم خشية وقوع هجوم وشيك، وأجبرت زعماء الحارات على تجنيد أعداد من الشباب وصغار السن من كل حارة لمواجهة القوات المشتركة، فيما هي تقوم بنقل هؤلاء إلى جبهات القتال في محافظة مأرب.

ومن تونس، مثل أمس الإثنين ستة تونسيين قيد التوقيف الاحترازي أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، على خلفية شبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي وتبييض أموال والتي تلاحق شركة إنتاج إعلامي. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة علي عبدالمولى إن النيابة العامة قررت فتح بحث تحقيقي ضد المحتفظ بهم الستة و3 أطراف بحالة فرار ومن بينهم صاحب الشركة وزوجته وطرف آخر بحالة سراح، وضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.

ومن روسيا، أعلن الكرملين صباح اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع نظيره السوري بشار الأسد الذي وصل إلى العاصمة الروسية في زيارة غير معلنة.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، عقدت حكومة لبنان الجديدة، أمس الإثنين، أولى جلساتها بعد أخذ الصورة التذكارية وعينت لجنة البيان الوزاري، وأوصى خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون الوزراء بالاقلال من الكلام والاكثار من العمل، فيما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن الكثير من العمل والتعب ينتظر الحكومة والوزراء، داعياً الى التضحية. وتعهد بالانكباب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس.

ودوليا، أغلقت مدينة بوتيان الصينية في إقليم فوجيان دور العرض وصالات الألعاب الرياضية و مداخل ومخارج الطرق السريعة وطلبت من السكان عدم المغادرة في إطار مكافحتها لتفشٍ جديد محلي من كوفيد-19. وذكر التلفزيون المركزي الصيني أمس الاثنين أن الموقف الوبائي في المدينة «خطر ومعقد» ومن المرجح ظهور حالات جديدة بالمناطق السكنية وفي المدارس والمصانع. وأرسلت سلطات الصحة الوطنية فريقاً من الخبراء إلى المدينة التي يقطنها نحو 3.2 مليون نسمة.

ومن ناحية أخرى، نعى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الثلاثاء، والدته شارلوت جونسون وول عن 79 عاما، وفق ما ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن الأسرة أن شارلوت، وهي رسامة محترفة، توفيت "فجأة وفي سلام" في مستشفى بلندن.



وكانت شارلوت تعاني من مرض باركنسون ولكنها خضعت لعملية جراحية ساعدتها على تجنب ”الاهتزاز الدائم“.

ومن صحيفة الاتحاد، من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.