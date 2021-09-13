الصحف الإماراتية.. إعادة 53 مصريا من ليبيا.. أوامر ملكية جديدة بالسعودية.. بايدن يعلن إجراءات لمواجهة كورونا

الصحف الإماراتية:

*تطورات خطيرة في اليمن

*الرئيس التونسي يعلن موعد تشكيل الحكومة

*قرار عاجل من الصين لمواجهة كورونا

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بتخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً، وذلك ضمن البرنامج الذي أطلقته حكومة الإمارات العربية المتحدة ضمن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين»، الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في الإمارات.

ومن مصر، أعلنت وزارة الخارجية أمس الأحد أنه تم إعادة 53مصريا كان قد تم القبض عليهم في ليبيا خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية.

وبحسب البيان"قامت السفارة المصرية في طرابلس بترتيب عودة 53 شاباً مصرياً كان قد تم القبض عليهم من جانب السلطات الليبية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر، حيث تم التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم واللازمة لإعادتهم إلى أرض الوطن".

وأضاف أن تم تسفير هؤلاء الشباب أمس الأحد إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدائمة بإيلاء كل سُبل الرعاية للمواطنين المصريين وإعادتهم إلى مصر.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء أمس الأحد تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومن السعودية، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس ، أوامر ملكية شملت تعيين بعض الشخصيات وإعفاء آخرين.

وأعفى العاهل السعودي المهندس ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي، رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.

وأمر بتعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

كما عين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير، وبدر بن عبد الرحمن بن سليمان القاضي نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

وفي ليبيا، حضت سفارات واشنطن وباريس وبرلين وروما ولندن في ليبيا، كل الجهات الفاعلة الليبية على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر المقبل، معلنة دعمها جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وقالت الدول الخمس، في بيان مشترك، أمس، إن الانتخابات خطوة أساسية لتحقيق وحدة واستقرار في ليبيا، واصفة إنجاز مجلس النواب الليبي قانون الانتخابات الرئاسية بأنه خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات.

وأضافت: «حان الانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين، من أجل السماح بإجراء الانتخابات». وتسلمت مفوضية الانتخابات بليبيا رسمياً، أمس، القانون رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة، قائلة إنه يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

ومن تونس، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن تشكيل الحكومة سيكون قريباً، وأكد احترامه للدستور، لكنه ألمح أيضا إلى إمكانية إدخال تعديلات على نصه، وفقا لتطلعات الشعب.

وإلى اليمن، قصفت ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة، مخازن الأغذية التابعة للخلية الإنسانية للمقاومة اليمنية في ميناء المخا، ما أدى إلى تدمير جزء كبير منها واحتراق ما بداخلها من مواد غذائية مخصصة للأسر الفقيرة والنازحين في الساحل الغربي.

وعالميا، أعلن كبير أطباء الولايات المتحدة فيفيك مورثي، اليوم، أن الرئيس جو بايدن سيعلن خطوات جديدة لإبطاء انتشار كوفيد-19 قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، رحبت السعودية، أمس الأحد، بالكشف عن أي تقارير حول هجمات 11 سبتمبر، التي استهدفت الولايات المتحدة عام 2001.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله: "أوضحنا مراراً أن المملكة ليس لديها أدنى صلة بهجمات 11 سبتمبر". وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي الكسندر شالينبرج في الرياض، أن السعودية طالبت دوماً بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات سبتمبر.

ودوليا، لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في صاعقة ضربت الجبال شمال غرب باكستان.

ومن الصين، أبلغت مدينة بوتيان (2.9 مليون نسمة) في مقاطعة فوجيان في جنوبي الصين، السكان أمس الأحد، بعدم مغادرة المدينة وعلقت حركة الحافلات والقطارات وأغلقت دور السينما والحانات والمنشآت الخدمية والترفيهية الأخرى، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وقالت اللجنة المركزية للصحة إنه تم رصد 19 حالة إصابة خلال 24 ساعة في المدينة.

ومن صحيفة الاتحاد، يعقد مؤتمر للمانحين لدعم أفغانستان تستضيفه الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ويحتاج الأفغان إلى نحو 606 ملايين دولار بحلول ديسمبر المقبل وفقاً لحسابات الأمم المتحدة.