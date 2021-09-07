الصحف الإماراتية.. تفاصيل الاتصال بين بن زايد وبن سلمان.. مصالحة وطنية في ليبيا.. أصغر مصاب بفيروس كورونا بالعالم

الصحف الإماراتية:

*ارتفاع جديد في إصابات كورونا بمصر

*الجزائر تقبض على أعضاء بجماعة اتهمت بالحرائق الأخيرة

*أصغر مصاب بفيروس كورونا بالعالم

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

ومن ليبيا، يشهد غربي ليبيا حراكاً حثيثاً باتجاه مصالحة وطنية مع رموز النظام السابق تسبق الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل. وأعلن المجلس الرئاسي، الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين، الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائياً.

وأكد المجلس الإفراج عن أحمد رمضان مدير مكتب الزعيم الراحل معمر القذافي، مشيراً إلى أنه سيُواصل عمله في إطار المهام الموكلة له، بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بالتنسيق من أجل الإفراج عن بقية السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.

ومن فلسطين، هرب ستة أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة، أمس، ما ترك سلطات سجن جلبوع تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة، ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع.

وسارعت قوات الأمن الإسرائيلية بالبحث في شمال إسرائيل، بعدما أبلغ مزارعون الشرطة عن رؤية شخصيات مثيرة للريبة في حقولهم في ساعات الصباح الباكر. وبعد ساعات من الفرار، نقل مسؤولو السجن بعض النزلاء الآخرين وهم فلسطينيون مدانون أو يُشتبه بقيامهم بأنشطة مناهضة لإسرائيل، إلى سجون أخرى خشية حفرهم أنفاقاً مماثلة.

ومن المغرب، يشهد المغرب غداً انطلاق الانتخابات التشريعية والبلدية الثالثة من نوعها في عهد الدستور الجديد في المملكة.

ويتنافس في الانتخابات المغربية 32 حزباً على 395 مقعداً لنيل ثقة غالبية أصوات المقترعين البالغة 17 مليوناً و983 ألفاً و490 صوتاً. وتنقسم مقاعد البرلمان إلى 305 مقاعد مخصصة للفائزين على مستوى الدوائر المحلية فيما تخصص المقاعد الـ90 المتبقية للوائح انتخابية يتنافس بشأنها على مستوى جهات المملكة الـ12. وعلى هذا النحو تجرى الانتخابات المغربية بالجمع بين نظامي القوائم والفردي.

وفور الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع يعين العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الحكومة الجديدة من الحزب المتصدر للانتخابات.

وفي الجزائر، عتقلت الجزائر 27 شخصا يشتبه في انتمائهم لحركة انفصالية أعلنتها الحكومة منظمة إرهابية، في أعقاب هجمات في بلدتين بشمال البلاد، حسبما أفادت الشرطة أمس الاثنين.

وقالت الشرطة إن جميع المعتقلين يشتبه في انتمائهم إلى الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل التي تُعرف اختصارا باسم (الماك)، وهي جماعة تسعى إلى استقلال تلك المنطقة الناطقة باللغة الأمازيغية.

ومن تونس، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده «دولة ذات سيادة وأن السيادة للشعب»، منتقداً لجوء «البعض إلى الخارج لتشويه صورة تونس وصورة رئيسها»، وفق تعبيره.

ودوليا، قُتل ثلاثون قروياً على الأقل بالمنجل أو الرصاص في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في إيتوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ينشط خصوصا متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" الذين يتهمهم السكان بارتكاب هذه المجزرة الجديدة.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، تنطلق، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة ال156 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين للإعداد لاجتماع المجلس على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الخميس.

ودوليا، أعلن مستشفى كامبلتاون في مدينة سيدني الأسترالية إصابة رضيع بفيروس «كورونا» في اليوم الـ9 من ولادته، بعد أن أظهرت نتيجة الاختبار إيجابية الفحص.

وكانت الأم مادلين وودز أصيبت بالفيروس في عيادة قبل الولادة بأسبوع خلال زيارة روتينية وقبل إنجاب ابنها هدسون.

فيما حاول زعيم الانقلابيين في غينيا، طمأنة الشركاء والمستثمرين الأجانب بإعلانه، أمس الاثنين، أن قادة كوناكري الجدد سيحافظون على التزاماتهم في قطاعي الاقتصاد والمناجم، وطلب من شركات المناجم مواصلة أنشطتها، كما تعهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية وعدم ملاحقة رموز النظام السابق، بعدما استدعى الانقلابيون وزراء الحكومة السابقة وكبار المسؤولين إلى اجتماع بعد يوم من الانقلاب الذي قوبل بتنديد دولي، حيث حذرت واشنطن من أن الأحداث الأخيرة قد تحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلاد، فيما نددت موسكو بالانقلاب ودعت إلى إطلاق الرئيس كوندي على الفور، بينما لوّح الاتحاد الإفريقي بفرض عقوبات.

ومن أفغانستان، أعلن مسؤول أمريكي كبير، أن أربعة أمريكيين غادروا، الاثنين، أفغانستان براً في إطار عمليات رحيل رتبتها الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ انسحابها في نهاية أغسطس من البلاد. وأضاف أن حركة «طالبان» كانت على علم بذلك «ولم تمنعهم» من مغادرة أفغانستان، بدون أن يذكر أي دولة حدودية دخلها هؤلاء الأمريكيون.

ومن صحيفة الاتحاد،قالت وزارة الصحة، إنها سجلت 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة يوم الاثنين مقابل 343 إصابة و13 وفاة في اليوم السابق.

ودوليا، أصبحت كوبا أول دولة في العالم تلقح الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن العامين ضد فيروس كوفيد-19 باستخدام لقاحين محلّيي الصنع غير معترف بهما من منظمة الصحّة العالمية.