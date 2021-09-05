الصحف الإماراتية.. انقلاب أتوبيس رحلات على طريق السويس .. عدوان حوثي جديد على السعودية.. بيان سوداني شديد اللهجة ضد إثيوبيا

الصحف الإماراتية:

حادث مروع على طريق "السويس-القاهرة"

هدوء نسبي في طرابلس الليبية

ارتفاع ضحايا إعصار آيدا بالولايات المتحدة

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

ومن مصر، لقي 13شخصاً مصرعهم وأصيب 34 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس- القاهرة"، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، بـ30 سيارة إسعاف وجارى نقل المصابين إلى مستشفى العام، وتم نقل المتوفين إلى نفس المستشفى.



تلقى اللواء محمد الألفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، إخطارًا من الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق إسعاف السويس، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالقرب من مدخل المحافظة "كمين 109" بطريق" السويس- القاهرة"، وعلى الفور تم الدفع بعشرين سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

ومن ناحية اخرى، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات يوم السبت مقابل 318 إصابة و11 وفاة في اليوم السابق.

ومن السعودية، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت (3) صواريخ بالستية و (3) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأوضح العميد المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة ( 21:32 ) من مساء (السبت) صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ( ضاحية الدمام ) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة ( سعوديان ) وتضرر ( 14 ) منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

وفي السودان، أعلن وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد وأنه يخضع للعزل المنزلي وأنه يتماثل للشفاء بسبب حصوله على اللقاح.

ومن ناحية أخرى، أكد السودان أنه لانية لدية لغزو أراضي الغير والتزامه التام بمبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأُخرى.

وطالبت وزارة الخارجية السودانية، السبت، الحكومة الإثيوبية بالكف عما وصفتها بـ"العدوانية" في التعامل مع الخرطوم، فيما دعا مجلس السيادة أديس أبابا إلى تغيير الاستراتيجية.

وأورد بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، أن الخرطوم تطالب بوقف "الاعتداءات" ضد السودان لصالح "أغراض شخصيات ومجموعات محددة".

وأوضحت الخارجية السودانية، أن البلاد لن تسمح باستغلال أراضيها، كما أن "السودان لا نية له بغزو أراضي الغير".

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية تابعت "بكل أسف التصريحات المضللة المنسوبة للجيش الإثيوبي، بشأن ادعاء دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف منشأة إثيوبية".

وأوردت الوزارة أنها تشجب "مثل هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة وذات الغرض المفضوح الذي يهدف لمجرد الاستهلاك السياسي".

ومن تونس، فيما يتجه «إخوان تونس» إلى استجداء التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلادهم، أكد الرئيس قيس سعيد أن القرار «لن يكون إلا تونسياً نابعاً من إرادة الشعب».

مشدداً على عدم قبوله المساس بالحقوق والحريات في البلاد. وهو ما عده المراقبون استباقاً منه للقاء الذي سيجمعه بوفد من الكونغرس الأمريكي يزور البلاد هذه الأيام. ويقود الوفد الأمريكي، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي كريس ميرفي، الذي قال إنه سيبحث في الزيارة كيفية حماية الديمقراطية في تونس.

وعالميا، ارتفع عدد قتلى الإعصار أيدا إلى 12 في ولاية لويزيانا الأمريكية أمس السبت وذلك إضافة إلى عشرات القتلى الذين سقطوا في الولايات التي غمرتها الفيضانات في شمال شرق الولايات المتحدة التي سيزورها الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع لتقييم الأضرار. وكانت نيويورك ونيوجيرزي من بين الولايات الشمالية الأربع التي أودى فيها الإعصار بحياة أكثر من 44 شخصا وتسبب في توقف وسائل النقل العام في مدينة نيويورك. ووعدت شركات تشغيل وسائل النقل بإعادة بعض الخطوط قبل بدء أسبوع العمل يوم الثلاثاء.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، ساد الهدوء النسبي، العاصمة الليبية طرابلس، بعد يوم من اشتباكات دامية خلفت جرحى وقتلى، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بممتلكات المدنيين، فيما أرجع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، المواجهات المسلحة إلى ضعف المؤسسات الأمنية، وانقسام الجيش، مضيفاً أن «الرئاسي» أمر بفتح تحقيق في هذه المواجهات، وتقديم المتورطين فيها للعدالة، في حين عبّرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة، مناشدة الأطراف المعنية بالالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم.

ودوليا، قال جنرال أمريكي أمس السبت، إن الولايات المتحدة نقلت معظم من أجلتهم من أفغانستان إلى قاعدتها العسكرية في العديد، وعددهم 57 ألفاً خارج الدولة الخليجية، في حين لا يزال أقل من 1400 في القاعدة العسكرية الأمريكية هناك.

ومن صحيفة الاتحاد، بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود أمس، سبل مكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين.