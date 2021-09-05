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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صحة السويس: مصرع 13 شخصا وإصابة 34 فى حادث انقلاب أتوبيس رحلات

صحة السويس : مصرع
صحة السويس : مصرع 13 واصابة 34 شخص  فى انقلاب اتوبيس رحلات

قال الدكتور اسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة فى السويس، إن المديرية أعلنت حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى العام لعلاج المصابين، مضيفا أنه تم فتح غرف العمليات للحالات التى تحتاج تدخلا جراحيا.

وأضاف الدكتور إسماعيل الحفناوى،  فى تصريحات صحفية، أن المستشفى مازال يستقبل مصابين من الحادث، لافتا إلى أن الحصر النهائي 13 وفاة، تم نقلهم إلى مشرحة والمصابين الى قسم الطوارئ بالمستشفى العام.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى وفاة 13 شخصا، فإنه أصيب ٣٤ شخصا بحادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس- القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام. 

وكان غرفة عمليات مديرية أمن السويس،  قد تلقت إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث انقلاب اتوبيس بالقرب من مدخل المحافظة "كمين ١٠٩ " بطريق السويس- القاهرة. 

ومن جانبه ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الاسعاف فى السويس،  ٢٠ سيارة اسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام. 

صحة السويس : مصرع 13 واصابة 34 شخص� فى انقلاب اتوبيس رحلات
صحة السويس : مصرع 13 واصابة 34 شخص� فى انقلاب اتوبيس رحلات
صحة السويس : مصرع 13 واصابة 34 شخص� فى انقلاب اتوبيس رحلات
صحة السويس : مصرع 13 واصابة 34 شخص� فى انقلاب اتوبيس رحلات
صحة السويس : مصرع 13 واصابة 34 شخص� فى انقلاب اتوبيس رحلات
صحة السويس : مصرع 13 واصابة 34 شخص� فى انقلاب اتوبيس رحلات
صحة السويس : مصرع 13 واصابة 34 شخص� فى انقلاب اتوبيس رحلات
صحة السويس : مصرع 13 واصابة 34 شخص� فى انقلاب اتوبيس رحلات
صحة السويس : مصرع 13 واصابة 34 شخص� فى انقلاب اتوبيس رحلات
صحة السويس : مصرع 13 واصابة 34 شخص� فى انقلاب اتوبيس رحلات
صحة السويس : مصرع 13 واصابة 34 شخص� فى انقلاب اتوبيس رحلات
صحة السويس : مصرع 13 واصابة 34 شخص� فى انقلاب اتوبيس رحلات
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