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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تستسلم أمام الصين وتدعوها وموسكو لقمة محاربة الوباء

ضحايا كورونا بالملايين
ضحايا كورونا بالملايين

بعد سجال سياسي حول وباء فيروس كورونا مع الصين، قررت أمريكا أن تتناقش مع أكبر خصمين لها في العالم من أجل الوصول لتنسيق جهود مجابهة الوباء، وفق ما قال موقع إكسيوس الأمريكي.

ذكر مصدر مطلع، إن واشنطن تعتزم دعوة روسيا والصين لحضور قمة الوباء الدولية، التي من المتوقع انعقادها في الأسبوع المقبل.

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في وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه من المقرر عقد القمة المذكورة في 22 سبتمبر على شكل مؤتمر عبر الفيديو.

من جانبها أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأسبوع الماضي، بأن الحكومة الأمريكية تعتزم استضافة قمة دولية لمكافحة الوباء ولبحث قضايا عمليات التطعيم العالمية ضد كوفيد، وذلك في إطار الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع قبل الأخير من سبتمبر.

وتأمل الولايات المتحدة، خلال ذلك، بمناقشة مع الدول الأخرى كيفية تحسين تنسيق مكافحة فيروس كورونا في العالم في عدد من الاتجاهات.

وأشارت صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن واشنطن تخطط في هذا الاجتماع للتطرق إلى قضايا توسيع توريد اللقاحات ضد كوفيد-19، إلى البلدان النامية، وبحث سبل تحسين إنتاج هذه اللقاحات، وإمكانية إقامة تعاون دولي في البحث والتطوير في مجال هذا المرض.

ويأتي ذلك بعد سجال سياسي اتسم بالحدة بين الصين وأمريكا على وجه الخصوص، فقبل أسبوعين أكد معاون دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشو رؤى، أن واشنطن تعتمد التضليل وتشيع أن فيروس كورونا تسرب من معهد ووهان الصيني.

وقال في كلمة خلال مؤتمر افتراضي حول منشأ كورونا: "لقد عملت الولايات المتحدة وحفنة من الدول على تشويه الحقائق في مسألة تتبع منشأ الفيروس، تجاهلا لاستنتاج تقرير البحث المشترك بين الصين ومنظمة الصحة العالمية الذي يشير إلى أن تسرب الفيروس من المختبر أمر غير محتمل للغاية، فيما أصرت واشنطن على إثارة التسرب المختبري وغيرها من الأكاذيب القديمة".

وقال: "كما تعرفون أنه منذ ظهور الجائحة، التزم الجانب الصيني بمفهوم مجتمع الصحة المشتركة للبشرية، وقام بتبادل الخبرات والتجارب عن الوقاية والسيطرة على الجائحة أول بأول مع المجتمع الدولي، وقدم ما في وسعه من المساعدات للدول الأخرى لمكافحة الجائحة، وبادر بعملية أكبر من نوعها في العالم للتعاون في مجال اللقاح".

كورونا الصين أمريكا مجابهة الوباء واشنطن قمة الوباء الدولية موسكو

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