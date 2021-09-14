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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مكتب الأمم المتحدة لدول الجنوب يكشف القضايا المستفادة من تقرير التنمية البشرية

المستشار المسئول
المستشار المسئول عن تقرير التنمية البشرية

قال الدكتور عادل عبد اللطيف، المستشار المسئول عن تقرير التنمية البشرية ومدير مكتب الأمم المتحدة للتعان فيما بين بلدان الجنوب، إن العمل الخاص بتقرير التنمية البشرية هو من الأعمال القليلة الجيدة التي تناولت العلاقة بين الحق فى التنمية ومفهوم التنمية البشرية.

وأضاف عادل عبد اللطيف خلال  فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر ، أن الفائدة المطلوبة من هذا التقرير هي الاستفادة بالقضايا المتعلقة بالبشر والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة وحماية البيئة فى مواجهة المناخ والحوكمة، ولكنه أيضا لم يقف عن ذلك بل طرح رؤية مستقبلية تحت عنوان عقد جديد لإنجاز مسار مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة.

وتابع أن هذا القسم الأخير يستند إلى ما يتوافق عليه المجتمع الدولى حول اعتبار العقد 2020 و2030 هو إنجاز لأجندة التنمية المستدامة، لافتا إلى أن مصر تتميز بإعتبارها الدولة الأولى التي طرحت كملامح أساسية حول كيفية العمل خلال عقد الإنجاز والأليات اللازمة للتنفيذ.

تقرير التنمية البشرية مفهوم التنمية البشرية فاعلية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بالقضايا المتعلقة بالبشر

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