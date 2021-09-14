حركة تنقلات محدودة بين العاملين برئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بالشرقية

أصدر الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 6966 لسنة 2021 بحركة تنقلات محدودة بين العاملين برئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بتكليف كل من ..

رأفت الشوادفي زكي رئيس الوحدة المحلية بالحلوات للقيام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس المركز للقري ومتابعة أعمال النقطة الوسيطة بعد إحالة شاغلها للمعاش.

محسن إبراهيم محمد علي باحث شئون إنتاجية وإقتصادية ثالث بمركز ومدينة الإبراهيمية للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالحلوات.

محمد أبو زيد السيد بدر سكرتير الوحدة المحلية القروية بمباشر للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بمباشر .

محمود أحمد محمد محمد مدير مركز المعلومات بمركز ومدينة الإبراهيمية للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بمباشر .

أكد محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد متابعة مستمرة لأداء العاملين برئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية والدفع بعناصر شابة جديدة قادرة على تحسين منظومة العمل والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن قرار المحافظ جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولحسن سير وإنتظام العمل.