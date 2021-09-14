عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تكريمها.. بسمة الملا تشكر محمد أبو العينين وأحمد صبري على الهواء

بسمة الملا
بسمة الملا

قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إنه بعد نجاح برنامج صحتك وبس، التفتت له قناة صدى البلد، بالأمس وتم تكريمي من موقع صدى البلد كأفضل إعلامية بالبرامج الطبية لعام 2021 على فضائية صدى البلاد.

ووجهت بسمة الملا، خلال تقديمها ببرنامج صحتك وبس، المذاع على فضائية صدى البلد، الشكر لرئيس التحرير أحمد صبري، ورئيس القناة عماد ربيع، ونائب رئيس البرلمان رجل الصناعة محمد أبو العينين.


وكشفت الدكتورة بسمة الملا خبيرة التغذية والعناية بالشعر، عن فوائد زيت جنين القمح لعلاج مشاكل الشعر والبشرة، مؤكدة أنه من أهم الزيوت الطبيعية لعلاج الثعلبة والصلع، كما أنه يساعد في نمو الشعر وملئ فراغات الرأس.

وقالت «بسمة الملا» خلال برنامج «صحتك وبس» المذاع على قناة «صدى البلد 2» إن زيت جنين القمح متواجد منذ العصر الحجري والفراعنة، وأطلق عليه الكهنة في تلك الوقت «العلاج السحري - ونبات الجنة» وسمي بهذا الاسم؛ لأنه يعالج العديد من الأمراض، منها البشرة  والشعر والأمراض الجلدية، وكان يستخدم في الأكل أيضا.

ونصحت «بسمة الملا»، بضرورة تناول الوجبات الصحية التي تحتوي على الخضروات والفاكهة لتغذية الشعر، مؤكدة أن سوء التغذية وعدم تناول الوجبات الصحية يؤثر بنسبة كبيرة جدا على نمو الشعر والصحة العامة للجسم، لذلك تنصح بتناول الخضروات والفاكهة وزيت جنين القمح.

ويعتبر زيت جنين القمح من الزيوت المفيدة جدا لعلاج تشققات الجلد حيث تعمل البروتينات و مادة الليسيثين فى زيت جنين القمح على علاج جفاف الجلد و تشققه، كما يجعله أكثر ليونة و نعومة و يفضل مزج زيت جنين القمح بالزيوت الأخرى لضمان أفضل النتائج مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجلد و إصلاح .

خبيرة التغذية بسمة الملا لبرامج الطبية احمد صبري أبو العنين

ترشيحاتنا

شاهد حدث إطلاق هاتف iphone 13 مباشرة.. متبقي 120 دقيقة

"فيس ليفت بلا تغيير درامي" مرسيدس تكشف GLC الـSUV الجديدة

سيدة تهرب مخدرات لزوجها في السجن داخل جوارب

قبل مواجهة بايرن ميونخ.. ماذا تغير في برشلونة منذ زلزال 8-2 ؟

بعد تكريمها.. بسمة الملا تشكر محمد أبو العينين وأحمد صبري على الهواء

غدا.. سيراميكا كليوباترا يبدأ الإعداد للموسم الجديد في شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

الصحة تحذر من الإصابة بفيروس الهربس الفموي

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

مش قدها .. شريف مدكور يكشف سبب عدم زواجه

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

فيديو

فيديو جراف.. مش كورونا .. زوجة أمير طعيمة توضح تفاصل حالته الصحية

الرابع .. 5 معلومات عن فائق حسن زوج أصالة الجديد

فيديو جراف.. صديق السوء.. القصة الكاملة لمقتل مهندس الدقهلية

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: جبر الخواطر عبادة منسية

المستشار محمد البياع يكتب: الضرائب والجمارك وودعا للسلع المضروبة

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ