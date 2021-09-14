بعد تكريمها.. بسمة الملا تشكر محمد أبو العينين وأحمد صبري على الهواء

قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إنه بعد نجاح برنامج صحتك وبس، التفتت له قناة صدى البلد، بالأمس وتم تكريمي من موقع صدى البلد كأفضل إعلامية بالبرامج الطبية لعام 2021 على فضائية صدى البلاد.

ووجهت بسمة الملا، خلال تقديمها ببرنامج صحتك وبس، المذاع على فضائية صدى البلد، الشكر لرئيس التحرير أحمد صبري، ورئيس القناة عماد ربيع، ونائب رئيس البرلمان رجل الصناعة محمد أبو العينين.



وكشفت الدكتورة بسمة الملا خبيرة التغذية والعناية بالشعر، عن فوائد زيت جنين القمح لعلاج مشاكل الشعر والبشرة، مؤكدة أنه من أهم الزيوت الطبيعية لعلاج الثعلبة والصلع، كما أنه يساعد في نمو الشعر وملئ فراغات الرأس.

وقالت «بسمة الملا» خلال برنامج «صحتك وبس» المذاع على قناة «صدى البلد 2» إن زيت جنين القمح متواجد منذ العصر الحجري والفراعنة، وأطلق عليه الكهنة في تلك الوقت «العلاج السحري - ونبات الجنة» وسمي بهذا الاسم؛ لأنه يعالج العديد من الأمراض، منها البشرة والشعر والأمراض الجلدية، وكان يستخدم في الأكل أيضا.

ونصحت «بسمة الملا»، بضرورة تناول الوجبات الصحية التي تحتوي على الخضروات والفاكهة لتغذية الشعر، مؤكدة أن سوء التغذية وعدم تناول الوجبات الصحية يؤثر بنسبة كبيرة جدا على نمو الشعر والصحة العامة للجسم، لذلك تنصح بتناول الخضروات والفاكهة وزيت جنين القمح.

ويعتبر زيت جنين القمح من الزيوت المفيدة جدا لعلاج تشققات الجلد حيث تعمل البروتينات و مادة الليسيثين فى زيت جنين القمح على علاج جفاف الجلد و تشققه، كما يجعله أكثر ليونة و نعومة و يفضل مزج زيت جنين القمح بالزيوت الأخرى لضمان أفضل النتائج مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجلد و إصلاح .