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رئيس التحرير
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مرأة

دراسة :الإجهاد يعرضك لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب

امراض خطيرة يسببها
امراض خطيرة يسببها الإجهاد

كشفت دراسة جديدة أجراها مؤخرا عن مخاطر التعرض لـ الإجهاد باحثون في جامعة كيوتو اليابانية، أن الأشخاص الذين يعانون من ضغوط و إجهاد لفترة طويلة هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب.

 

امراض خطيرة يسببها الإجهاد



وتابع الباحثون 400 شخصا لأكثر من عقد وراقبوا مستويات هرمونات التوتر لديهم، ووجدوا أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك النوبة القلبية أو أمراض القلب ، يرتفع بنسبة 90 في المائة في كل مرة تتضاعف فيها مستويات التوتر والقلق لديهم.
 

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أوضح الباحثون، انه ارتفعت فرصة الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بنسبة تصل إلى 30 في المائة بين الذين يعانون من الإجهاد الشديد؛ حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف القلب والأعضاء الرئيسية والشرايين بمرور الوقت، مما يزيد من خطر الإصابة بمجموعة من الحالات الخطيرة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

أكد الباحثون، انه عندما يكون الشخص متوتراً ، ينتج الجسم هرمونات مثل الكورتيزون التي تضعه في وضع "القتال أو الهروب"، وترى الاستجابة الدفاعية الأولية أن القلب ينبض بشكل أسرع ويزيد ضغط الدم لزيادة تدفق الأكسجين إلى العضلات، وبمجرد زوال التوتر ، تعود هذه حالة الجسم إلى طبيعتها.

 

امراض خطيرة يسببها الإجهاد



وأشار الباحثون، إلى أن العادات غير الصحية المرتبطة بـ الإجهاد ، مثل الأكل غير الصحي ، وقلة النوم وشرب الكثير من الكحول ، يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل؛ حيث تشير التقديرات إلى أن ما يزيد قليلاً عن ربع البالغين في المملكة المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو 14.4 مليون شخص، وفي الولايات المتحدة ، يُعتقد أن نصف البالغين ، أو 108 مليون ، مصابون بهذه الحالة.
 

وبحث العلماء المشرفون على الدراسة عن أربعة هرمونات توتر  النوربينفرين ، والإبينفرين ، والدوبامين ، والكورتيزول، وقد جمعوا أربع عينات على مدى 14 عامًا ، بين يوليو 2004 ويونيو 2018.

وتم فحص المشاركين أيضًا بحثًا عن ارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية الوعائية بما في ذلك ألم الصدر أو الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الحاجة إلى أي إجراءات للشرايين؛ حيث أظهرت النتائج، أن ارتفاع مستويات هرمونات التوتر مرتبط بزيادة خطر الإصابة بفرط ضغط الدم ومشاكل القلب.

وقال المؤلف الرئيسي Kosuke Inoue، ان اختبار هرمونات التوتر يمكن أن يكون مفيدًا؛ حيث لا يتم قياس هذه الهرمونات إلا عند الاشتباه في ارتفاع ضغط الدم مع سبب أساسي أو أمراض أخرى ذات صلة. ومع ذلك ، إذا كان الفحص الإضافي يمكن أن يمنع ارتفاع ضغط الدم وأحداث القلب والأوعية الدموية ، فقد نرغب في قياس مستويات الهرمون هذه بشكل متكرر.

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