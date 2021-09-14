بعد تشكيل الحكومة.. الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق نظام العقوبات على لبنان

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، تعليق نظام العقوبات على لبنان بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال بوريل في تصريح صحفي نقلته قناة "الحدث": "تم تعليق نظام العقوبات الأوروبي بشأن لبنان بعد تشكيل الحكومة وسنزيد المساعدات ونسهل مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي".

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن الشهر الماضي، تطبيق نظام عقوبات على لبنان، بهدف الضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة إنقاذ في البلاد، عقب استقالة حكومة حسان دياب، على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الجمعة الماضية، أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف، نجيب ميقاتي، وقعا على مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون وميقاتي وقعا على مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.