عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تشكيل الحكومة.. الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق نظام العقوبات على لبنان

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، تعليق نظام العقوبات على لبنان بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال بوريل في تصريح صحفي نقلته قناة "الحدث": "تم تعليق نظام العقوبات الأوروبي بشأن لبنان بعد تشكيل الحكومة وسنزيد المساعدات ونسهل مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي".

بعد عام كامل.. الرئيس اللبناني يوقع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي

برلماني يحيي وزير طاقة لبنان لقيادته بنفسه سيارة موفرة للبنزين للقصر الرئاسي

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن الشهر الماضي، تطبيق نظام عقوبات على لبنان، بهدف الضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة إنقاذ في البلاد، عقب استقالة حكومة حسان دياب، على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الجمعة الماضية، أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف، نجيب ميقاتي، وقعا على مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون وميقاتي وقعا على مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

الاتحاد الأوروبي العقوبات لبنان الحكومة اللبنانية عون ميقاتي

ترشيحاتنا

خالد الجندي: 85% من الدين مش موجود فى القرآن.. فيديو

غدا أخر يوم.. تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة غاز سبتمبر

سوق المستعمل..سعر بيجو 407 موديل 2008

كيف حمت الدولة الشهود والمبلغين من الخطر.. القانون يجيب

التشكيل الكامل للجهاز الفنى في بيراميدز بقيادة إيهاب جلال

سراديب ودهاليز وأبواب وهمية.. صدى البلد في مغامرة داخل مقبرة زوسر..فيديو وصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

الصحة تحذر من الإصابة بفيروس الهربس الفموي

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

مش قدها .. شريف مدكور يكشف سبب عدم زواجه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

فيديو

فيديو جراف.. مش كورونا .. زوجة أمير طعيمة توضح تفاصل حالته الصحية

الرابع .. 5 معلومات عن فائق حسن زوج أصالة الجديد

فيديو جراف.. صديق السوء.. القصة الكاملة لمقتل مهندس الدقهلية

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

د. علاء الشال يكتب: جبر الخواطر عبادة منسية

المستشار محمد البياع يكتب: الضرائب والجمارك وودعا للسلع المضروبة

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ