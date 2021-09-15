مدد يا أم العواجز.. 3 سنن في فضل زيارة السيدة زينب

فضل زيارة مقام السيدة زينب.. يحظى آل بيت رسول اللّه محمد صلى الله عليه وسلم بمكانة خاصة في قلوب المسلمين بصفة عامة والمصريين بصفة خاصة، ولعل زيارة مقاماتهم التي شرفت بها مصر والتجمع إليها والدعاء فيها، واحدة من المظاهر التي بلغت في مظاهر الفرحة والحب أن جعلت واجبة في مناسبتين من العام احتفاءً بالمولد وأخرى بالقدوم، ومندوبة طوال العام، وذلك امتثالاً لما ورد في القرآن من فضل هؤلاء الأخيار من آل بيت النبوة، وورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سؤالاً يقول: ما فضل زيارة مقام السيدتين زينب وعائشة؟.

فضل زيارة مقام السيدة زينب

قال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال إجابته على سؤال: ما فضل زيارة مقام السيدتين زينب وعائشة؟، إن زيارة القبور من الأمور المسنونة شرعاً مندوب إليها، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم "ألا فزوروها"، وذلك لأخذ العبرة والعظة وهذا في القبور قاطبة، متسائلاً: كيف بنا ونحن أمام قبور ولي من أولياء الله أو رحم من الأرحام أو فرد من آل بيت النبوة؟.

وتابع العجمي في إجابته على السائل، إن هناك أمور مستحبة في زيارة مقامات آل البيت منها الدعاء، الصلاة، والذكر عندها لأنها من المواطن الشريفة التي فيها مراقد أفضل الخلق وأولياء اللّه وآل بيت رسول اللّه، مشدداً في رده على السائل لا تلتفت لمن يحرمون أو يجرمون لأنه لا حرج في تلك الزيارة المشروعة أصلاً لغيرهم فكيف بهم؟!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1064519031044065&id=100064488738150

فضل زيارة السيدة زينب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الأديان كلها من الإسلام وغيره ترى أن الروح باقية وأنها لما تخرج إلى ما بعد البرزخ تكون باقية ولها فعل فيمكن أن تدعو وتستغفر لمن في الأرض.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه حينما يذهب المسلم إلى سيدنا الحسين أو السيدة زينب أو السيدة نفيسة، فهذا أمر جائز شرعا، فالسيدة زينب مثلا كانت مستجابة الدعوة وحين يسألها شخص الدعاء إلى الله كان الله يستجيب منها.

وأشار إلى أنها فكرت في مغادرة مصر بسبب كثرة التردد عليها من المواطنين بسبب هذا الأمر، منوها أنه يجوز التوسل بأولياء الله الصالحين ويعقب ذلك العمل وعدم التواكل على الدعاء فقط.

وأوضح، أن ما يقوله البعض عن التوسل بأنه شرك مجرد "لخبطة" فسيدنا آدم لما خلقه الله توسل بنبينا أن يغفر الله له.