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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهوت شورت وتاتوه.. ابنة نوال الزغبي تثير الجدل على إنستجرام

ابنه نوال الزغبي
ابنه نوال الزغبي

أثارت تايا ابنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي  الجدل ، بعد نشرها صورة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" وهي ترتدي هوت شورت وتضع وشما علي يدها .

 

ووضعت تايا وشما يغطي ذراعها باللون الاخضر وبحجم كبير، وانقسم المعلقون بين محب للإطلاله وبين منتقد بشدة لها .

شاركت الفنانة اللبنانية  نوال الزغبي متابعيها صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.

 

وتألقت نوال الزغبي بإطلالة ساحرة و مكياج جذاب مرتدية فستان  باللون الأسود مما اثار إعجاب  متابعيها.

 

وعلقت  نوال الزغبي علي الصورة قائلة : صباح الخير.

 

وكان كليب “عليه ابتسامة” للفنانة نوال الزغبي حقق مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه في 23 أغسطس الماضي.

 

 

وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

 

 

اغنية عليه ابتسامة من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

 

وروجت الفنانة نوال الزغبى لـ كليبها الجديد "عليه ابتسامة"، من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

 

ردت  الفنانة نوال الزغبي، على الهجوم التي تعرضت له بسبب تغريدة كتبتها على موقع التدوينات القصيرة " تويتر " .

 

وأعادت نوال الزغبي نشر تدوينه لمعجبة  تدافع عنها حيث كتبت  "معروف قصدها لنوال بس أنتم ناس بتحبو تتفلسفوا.. شعب حافظ مش فاهم، وعلقت نوال الزغبي عليها: للأسف.

 

وكانت الفنانة نوال الزغبي،  عبرت عن أسفها بسبب عدم فهم من متابعيها لتغريدة قالت فيها: الله مثل الأكسجين، لا يمكنك رؤيته، لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة.

 

واتهم متابعو نوال الزغبي إياها بالإساءة للذات الإلهية، وكتب أحد المعلقين: ليس كمثله شيء.. الله تحتاجينه بالآخرة، ولكن الأكسجين مؤقت الحاجة له.

 

نوال الزغبي تنشر صورا جديدة :

 

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وخطفت الانظار بأطلالة أنيقة من عطلتها الصيفية أمام البحر، وظهرت بفستان أزرق كلاسيكي أنيق، يبرز رشاقتها وجمالها.

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