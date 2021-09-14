ليس جديدا..استشاري طب نفسي يكشف تفاصيل خطيرة عن مخدر الشبو

قال الدكتور علي عبد الراضي استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان أن مخدر “الشبو” ليس جديدا و بدايته كانت منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف علي عبد الراضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المخدر يصييب الجهاز المركزي والعصبي للمخ وبدون هذا الجهاز يحدث اختلال للإنسان وتصبه هلاوس وتصرفات غير رشيدة .

وتابع علي عبد الراضي، أن جرام هذا المخدر أغلى من الذهب ويصل من 1600 إلى 1800 جنيه، مؤكدا ان هناك أكاذيب بأن هذا المخدر يساعد على التخسيس وهذا غير صحيح ويسبب مشاكل صحية خطيرة .

يظهر الأمراض النفسية

وأشار عبد الراضي، إلى أن مخدر الشبو يظهر الأمراض النفسية الخطيرة.