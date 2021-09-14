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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

أعلن يوليان ناجلزمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الأساسي لمواجهة برشلونة الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة.

تشكيل بايرن ميونخ

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - نيكولاس زوله - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - جمال موسيالا 

خط الهجوم: ليروي ساني - توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي

 

بايرن ميونخ دوري ابطال أوروبا دور المجموعات ليفاندوفسكي برشلونة جمال موسيالا توماس مولر تشكيل بايرن ميونخ

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