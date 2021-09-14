زاهي حواس يكشف عن الموعد المتوقع لافتتاح المتحف المصري الكبير

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، أن إكتشاف المقابر والأماكن الأثرية، لها أهمية كبيرة، خاصة بعد إهتمام القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أقام نهضة أثرية أنا فخور بها والعالم أيضا.

وأضاف زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن العالم يتحدث عن "المتحف المصري الكبير،، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تهتم بتنمية الأثار قبل أي تنمية أخرى.

وتابع زاهي حواس، أن إفتتاح المتحف المصري القديم سيكون بالعام القادم، ومن المتوقع أن يتم إفتتاحة يوم 4 نوفمير 2022، وهو ذكرى مرور 100 سنة على إكتشاف مقبرة توت عنخ أون، ومرور 200 سنة على فك رموز حجر رشيد، مؤكدا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي حدث بها حضارة عظيمة وبها “حاجات مش موجودة في أي دولة تانية”.

تنمية الأماكن الخاصة برحلة الأماكن المقدسة

وأشار حواس، إلى أن وزير السياحة والأثار يقوم بتنمية الأماكن الخاصة برحلة الأماكن المقدسة,