سيراميكا كليوباترا يواصل استعداداته لخوض منافسات الدورى الممتاز

يواصل فريق سيراميكا كليوباترا استعداداته لخوض منافسات الدورى الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ .

وخاض فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته اليوم بمشاركه باسم مرسي أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وفي نفس السياق أعلنت إدارة سيراميكا كليوباترا التعاقد مع محمد كوكو حارس مرمى مصر للمقاصة لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي المقاصة.

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع الحارس، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وانتظم في التدريب الختامي قبل المعسكر المغلق الذي ينطلق غدًا في شرم الشيخ.

يذكر أن إدارة سيراميكا كليوباترا أبرمت صفقتين في الأيام الماضية، الأولى أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والثانية أسفرت عن ضم المدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة.