عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يواصل استعداداته لخوض منافسات الدورى الممتاز

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

يواصل فريق سيراميكا كليوباترا استعداداته لخوض منافسات الدورى الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ .

وخاض فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته اليوم بمشاركه باسم مرسي أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وفي نفس السياق أعلنت إدارة سيراميكا كليوباترا التعاقد مع محمد كوكو حارس مرمى مصر للمقاصة لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي المقاصة.

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع الحارس، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وانتظم في التدريب الختامي قبل المعسكر المغلق الذي ينطلق غدًا في شرم الشيخ.

يذكر أن إدارة سيراميكا كليوباترا أبرمت صفقتين في الأيام الماضية، الأولى أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والثانية أسفرت عن ضم المدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة.

فريق سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز باسم مرسي محمد كوكو مصر للمقاصة

ترشيحاتنا

نتائج دوري أبطال أوروبا.. 3 مباريات تنتهي بالتعادل

رئيس القومية للأنفاق : 750 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالهيئة

تتويج السعودي صالح السيف بلقب رالي إيطاليا لفئة T4

القصة تعود للمصريين القدماء.. سر إطلاق أم الدنيا وأرض الكنانة على مصر

هذا ما قدمته مصر لخفض معدل الفقر منذ 21 عاما| تقرير

الخطيب: لاعبو الأهلي رجالة.. والشكر لـ صالح سليم وحسن حمدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

الخطيب يهدي عبد الحفيظ وموسيماني والشناوي «عُملة الأهلي»

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

إطلاق iphone 13 رسمياً .. اعرف سعره و مواصفاته | صور

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

القصة الكاملة لحقيقة زواج تامر حسني من فنانة شابة سرا

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات لترطيب البشرة الجافة .. مكونات طبيعية ورخيصة

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

فيديو

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

فيديوجراف.. تفاصيل لقاء السيسي مع عقيلة صالح وخليفة حفتر

22 قرارا من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد2021 - 2022.. فيديوجراف

فيديوجراف.. محفظ قرآن يغتصب طفلة بالدقهلية.. قيدها وكتم أنفاسها

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ