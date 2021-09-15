ليس في ثقافتنا.. نهاد أبو القمصان: ضرب الزوجة تصرف ورثناه عن الاستعمار

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن معدلات العنف ضد المرأة في مصر كبيرة، حيث أن هناك ما يقرب من 48% من السيدات يتعرضن للعنف داخل الأسرة، وهذه أرقام كارثية، بينما السيدات التي تتخذن موقفا قانونيا، قليلات للغاية؛ بسبب الارتباك من قبل القائمين على تنفيذ القانون.

وأوضحت نهاد أبو القمصان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن ضرب الزوج للزوجة ليس في ثقافتنا المصرية، ولكنه تصرف ورثناه عن الاستعمار، مشيرة إلى أن هذه الثقافة دخلت في المجتمع المصري في الثمانينيات والتسعينيات، وكانت منتقدة من المصريين.

وأشارت نهاد أبو القمصان، إلى أن تفسير قانون العنف ضد الزوجة فيها توتر ولابد من حسم هذه القضية لتحقيق الاستقرار الأسري، مؤكدة أن المرأة المصرية تتعرض لأنواع متعددة من أشكال العنف، ومنها عنف معنوي وعنف اقتصادي، ولا بد من حفظ حقوقها.