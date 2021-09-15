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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الدكتورة إلهام شاهين: واعظات الأزهر «خلية نحل» في نشر الفكر الوسطي

الدكتورة إلهام شاهين
الدكتورة إلهام شاهين

قالت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إن واعظات الأزهر يعملن على مدار الساعة، ويتواصلن مع المواطنين في كل التجمعات المُتاحة من مراكز الشباب والمدارس والجامعات والمطارات ومعارض الكتاب، وفي القرى والنجوع وغيرها، وأيضًا لهن انتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة، ولهن صفحات خاصة بهن،  وكذلك يَنشرن الفكر الوسطي الصحيح عبر البرامج الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية.

 

ووصفت «شاهين» خلال ندوة دينية بموقع «صدى البلد»، انتشار واعظات الأزهر وكثرة عملهن الدعوي على مدار الساعة بأنه كـ«خلية النحل»، في النشاط ومواصلة العمل في انتظام دون كسل، منوهة بأن واعظات الأزهر لا يتركن وسيلة للتواصل مع المواطنين إلا ويقدِمنّ عليها حبًا في نشر الوسيطة والاعتدال، ومواجهة التشدد والإرهاب.

 

 

ولفتت إلى أن عمل الواعظات في السبق كان مقتصراً على خطة عمل شهرية عبارة عن دروس في المساجد القريبة من المنزل، أو زيارة دار رعاية أو وحدة صحية أو مدارس أو معاهد قريبة من مسكنها.

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صدى البلد يكرم الدكتورة إلهام شاهين لنشرها الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة

 

وأشارت إلى أنها منذ توليها المنصب في 2019 بتكليف من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، غيرت خطة العمل وتم تطويرها وتوسيع النشاط الميداني، والذهاب إلى المدارس البعيدة ومراكز الشباب والرياضة من خلال عمل لقاءات وندوات توعوية.

 

واعظات الأزهر يشرحن مناسك الحج في المطار
واعظات الأزهر يشرحن مناسك الحج في المطار
واعظات الأزهر يشرحن مناسك الحج في المطار

 وتابعت: إنه تم العمل على ضرورة ظهور الواعظات في العمل الميداني والظهور كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وكذلك الخروج للقوافل التوعوية مع الوعاظ.

 

ونوهت العالمة الأزهرية، بأن العمل الإعلامي كان يتطلب مهارات خاصة للظهور في وسائل الإعلام أو كتابة مقالات إعلامية، فتم التركيز على تدريب الواعظات من خلال المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية.

 

خلال تدريب الواعظات
خلال تدريب الواعظات
واعظات الأزهر في معرض الكتاب
متابعة عمل الواعظات في معرض الكتاب
متابعة عمل الواعظات في معرض الكتاب
التعامل الراقي مع كل فئات المجتمع

وأردفت: كما تم تدريب الواعظات على المونتاج وعمل البوسترات، لإخراج الأعمال إلى النور بصورة مشوقة، وكذلك دورات تدريبية في التقديم الإذاعي، وكانت تعقب كل دورة من هذه الدورات، مسألة التطبيق العملي.

 

 

الدكتورة إلهام شاهين الواعظات مجمع البحوث الاسلامية الأزهر واعظات الأزهر

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