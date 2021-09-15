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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جهاز حماية المستهلك يوجه نصيحة هامة للمصريين .. وهذا دور العميل المتخفي|فيديو

ايمن حسام الدين
ايمن حسام الدين

قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك مؤسسات كثيرة في الدولة تراقب جودة المنتجات قبل طرحها أمام الجمهور، مضيفاً: "جهاز حماية المستهلك يتعامل مع أي شكوى تأتي له بعد استعمال المستهلك لأي منتج".

 

وأضاف أيمن حسام الدين في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "التجارة الالكترونية بها حالات بيع على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق صفحات ومواقع وهمية".

 

وأكمل أيمن حسام الدين: "أي موقع رسمي يقوم ببيع منتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطبق عليه كل ضوابط جهاز حماية المستهلك  وحق المستهلك محفوظ في حال تعرضه لأي مشكلة، ولكن المشكلة تكمن في شراء المنتجات من مواقع وصفحات وهمية وغير موثوق فيها ، وننصح المستهلكين بضرورة عدم شراء أي منتجات من صفحات وهمية غير موثوق فيها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".


وتابع أيمن حسام الدين: "من وسائل الرقابة على الأسواق في جهاز حماية المستهلك، العميل المتخفي من أجل الرقابة على الأسواق ومتابعتها ورصد المخالفات في الأسواق، كما يعمل العميل المتخفي على موظفي الجهاز نفسه من أجل التعرف على أسلوب الرد على المستهلكين وسرعة التعامل مع الشكاوى لضبط المنظومة".

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