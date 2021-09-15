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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

تمساح
تمساح

خلال مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات عبر تطبيق الفيديوهات TikTok، تم رصد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح ضخم داخل الماء، بعد التهامه طائرة بدون طيار في قفزة واحدة.

 

التقط اثنان من مصوري الطبيعة مقطع الفيديو للحظة التهام التماسيح لطائرة "درون" أثناء تصويره في حديقة إيفرجليدز الوطنية بولاية فلوريدا الأمريكية.

 

سجلت اللقطات لحظة قفز التمساح الضخم من الماء، والتقاط الطائرة بدون طيار، حيث يمكن سماع صوت قضم الطائرة في فمه.

 

ولأن التمساح ألصق أسنانه الحادة بالجهاز، يُعتقد أن التمساح - المسمى جورج - مزق البطاريات، فاحترقت في فمه، مما نتج عنه تدفق دخان أبيض كثيف من فمه.

 

لكن على الرغم من كمية الدخان، استمر الحيوان في مضغ الطائرة بدون طيار.

 

حقق مقطع الفيديو الغريب ملايين المشاهدات على تطبيق التواصل الاجتماعي TikTok.

 

لكن مستخدمي تيك توك الغاضبين انتقدوا مدوني السفر زاعمين أنهم عرضوا الحيوان للخطر، بل وأكد البعض أنهم أبلغوا السلطات المحلية في ولاية فلوريدا الأمريكية بالحادثة.

 

بموجب قانون فلوريدا، يعتبر قتل أو إصابة التمساح من الدرجة الثالثة جريمة من الجرائم من الدرجة الثالثة.

https://vm.tiktok.com/ZMRxaEwh5/

https://vm.tiktok.com/ZMRxaEwh5/

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