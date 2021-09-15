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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-9-2021 .. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتواصل اليوم الأربعاء 15-9-2021 منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا والتى تشهد صراعاً كبيرًا بين الأندية لحصد اللقب الأغلى في القارة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بشتكاش X بوروسيا دورتموند– الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

شيريف تيراسبول - مولدوفا X شاختار دونيتسك - أوكرانيا– الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليفربول X ميلان– الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

إنتر ميلان X ريال مدريد – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports  HD xtra 2.

مانشستر سيتي X لايبزيج – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports  HD xtra 2.

كلوب بروج X باريس سان جيرمان – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

سبورتنج لشبونة X أياكس أمستردام– الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

أتليتكو مدريد X بوروتو – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports  HD xtra 2.

مواعيد مباريات الدورى الأوروبي

سبارتاك موسكو - روسيا X ليجيا وارسو - بولندا– الساعة الرابعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية X بانكوك جلاس باثوم يونايتد - تايلاند– الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

سيريزو أوساكا - اليابان X بوهانج ستيلرز - كوريا الجنوبية– الساعة الحادية عشرة صباحاً.

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