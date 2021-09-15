الأهلي القمة.. نجوم الطرب يغنون للقلعة الحمراء في احتفالية النجمة العاشرة

حظيت أغنية الأهلي القمة على اهتمام كبير من قبل جمهور القلعة الحمراء، والتي تمت إذاعتها في احتفالية تدشن النجمة العاشرة للنادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب ولاعبي ورموز النادي وقيادته، في يوم بهيج وحفل أسطوري.

أغنية الأهلي القمة من كلمات المؤلف أيمن بهجت قمر، وغناء رامي جمال، وفريق وما، وأحمد سعد، وهشام جمال.

كلمات أغنية الأهلي القمة

سلمة بعدها سلمة.. بيطول الأهلي السما

وأدى اسمه وفوق الكل وعالي

ودولاب بطولات عمال يتملي.. يتشرف اللي انتمنى

لأهلي القمة، اسم على مسمى.. أهلي وفي دمي بتشجيعه بتباهي

هتزيد وتعلي.. احسبلي وقولي في السنة شوف كام بطولة حققناها

مرحلة بعدها مرحلة.. والرجالة مكملة

ده محلي وقاري عالمي وقدرنا نعدي بعيد عن أي مقارنة ومنتهية المسألة

الأهلي القمة، اسم على مسمى.. أهلي وفي دمي بتشجيعه بتباهي

هتزيد وتعلي.. احسبلي وقولي في السنة شوف كام بطولة حققناها

إنجاز بالجهد أتدفع والكل في حبه اندفع

فكر وخطة وتكتيك ودراسة نتيجته ده باصها ده شاتها رصاصة معاها الكاس اترفع

الأهلي القمة، اسم على مسمى.. أهلي وفي دمي بتشجيعه بتباهي

هتزيد وتعلي.. احسبلي وقولي في السنة شوف كام بطولة حققناها

الأهلي وبعده ولاده يجو.. وده سر وأسباب تتويجه

القيم الأخلاق والحكمة.. ده يساوي نجمة وراها نجمة

الأهلي القمة، اسم على مسمى.. أهلي وفي دمي بتشجيعه بتباهي

هتزيد وتعلي.. احسبلي وقولي في السنة شوف كام بطولة حققناها

أيمن بهجت قمر يروج لأغنية الأهلي القمة

روج الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر - عبر حسابه الرسمي على تويتر - لأغنية الأهلي القمة التي تم غنائها باحتفالية تدشين النجمة العاشرة للنادي الأهلي (نادي القرن الافريقي) التي تمت مساء اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر.

وكتب أيمن بهجت قمر ، عبر حسابه على تويتر: «‏اغنية الاهلي القمة - احتفالية النجمة العاشرة .. كلمات : ايمن بهجت قمر، الحان : هشام جمال، توزيع : مادي، غناء : رامي جمال ..واما ..أحمد سعد .. هشام جمال».

احتفالية النجمة العاشرة للنادي الأهلي

شارك هشام جمال وأحمد سعد ورامي جمال وفرقة واما، التي تضم أحمد الشامي وأحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي، في حفل تدشين النجمة ‏العاشرة ‏على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم على ملعب التتش، وذلك من خلال أغنية «الأهلي ‏القمة اسم على مسمى»، التي قام بتأليفها أيمن بهجت قمر.‏

وشهد حفل تدشين النجمة العاشرة حضور رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل ‏نجوم ‏الأهلي القدامى، و قيادات رياضية وإعلامية والشخصيات العامة.‏

تأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة ‏القدم، بعد أن اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.‏