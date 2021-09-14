الأهلي القمة.. أيمن بهجت قمر يروج لأغنية النجمة العاشرة

روج الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر - عبر حسابه الرسمي على تويتر - لأغنية الأهلي القمة التي تم غنائها باحتفالية تدشين النجمة العاشرة للنادي الأهلي (نادي القرن الافريقي) التي تمت مساء اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر.

وكتب أيمن بهجت قمر ، عبر حسابه على تويتر: «‏اغنية الاهلي القمه - احتفالية النجمه العاشره .. كلمات : ايمن بهجت قمر، الحان : هشام جمال، توزيع : مادي، غناء : رامي جمال ..واما ..أحمد سعد .. هشام جمال».

احتفالية النجمة العاشرة للنادي الأهلي

شارك هشام جمال وأحمد سعد ورامي جمال وفرقة واما، التي تضم أحمد الشامي وأحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي، في حفل تدشين النجمة ‏العاشرة ‏على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم على ملعب التتش، وذلك من خلال أغنية «الأهلي ‏القمة اسم على مسمى»، التي قام بتأليفها أيمن بهجت قمر.‏

وشهد حفل تدشين النجمة العاشرة حضور رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل ‏نجوم ‏الأهلي القدامى، و قيادات رياضية وإعلامية والشخصيات العامة.‏

تأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة ‏القدم، بعد أن اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.‏