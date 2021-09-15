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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-9-2021

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاربعاء 15-9-2021

 

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

 

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

 

كما سجل اليورو للشراء 18.4568 جنيه، والبيع 18.5905 جنيه.

 

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وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.5723 جنيه ، البيع 21.7495 جنيه.

 

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.3072 جنيه، والبيع 12.4152 جنيه. ‏

 

سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.482 جنيه، والبيع  2.5002 جنيه.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

 

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8064 جنيه، والبيع 1.8231 جنيه.

 

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8152 جنيه، والبيع 1.8306 جنيه.

 

وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 14.2519 جنيه، والبيع 17.1199 جنيه.

 

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.2053 جنيه، والبيع 14.3666 جنيه.

 

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء . 11.4203 جنيه، والبيع 11.5358 جنيه

الدولار الأمريكى البنك الأهلى المصرى العملات الأجنبية مقابل الجنيه العملات الاجنبية اليوم اسعار صرف العملات

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