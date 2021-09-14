أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 14-9-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.4646 جنيه، والبيع 18.6015 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.6379 جنيه ، البيع 21.7999 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.3578 جنيه، والبيع 12.4525 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.4831 جنيه، والبيع 2.5017 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.808 جنيه، والبيع 1.8223 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8155 جنيه، والبيع 1.8303 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 16.9484 جنيه، والبيع 17.0771 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.2053 جنيه، والبيع 14.313 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء . 11.4829 جنيه، والبيع 11.6051 جنيه