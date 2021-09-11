أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر ختام اليوم 11-9-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .





سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار كالتالى بلع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم السبت 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .





ونرصد أسعار صرف العملات الاجنبية فى بنك مصر ختام اليوم السبت







سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم السبت فى بنك مصر 18.48 جنيه للشراء و 18.65 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم السبت فى بنك مصر 21.63 جنيه للشراء و 21.85 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى ختام اليوم السبت فى بنك مصر 17.03 جنيه للشراء و 17.20 جنيه للبيع .





واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 1.81جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع .





اسعار صرف العملات الاسيوية فى بنك مصر ختام السبت



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم السبت فى بنك مصر .



سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 14.22جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت عند 2.42جنيه للشراء و2.44جنيه للبيع.



وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.



وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .



