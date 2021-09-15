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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إنهاء الصرف الصحى بالريف خلال 3 سنوات إنجاز تاريخى فى عهد السيسى

أمين مسعود ، عضو
أمين مسعود ، عضو مجلس النواب

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أكد فيها أن نسبة تغطية الصرف الصحى فى الريف كانت سابقا 12%، ثم أصبحت 38%، ليتبقى 62%، معلقا: "كنا ممكن ناخدهم فى 10 سنين، لكن إحنا مٌصرين خلال الثلاث سنين دول يبقا مفيش حاجة اسمها صرف صحى لا يليق بالبنى أدمين".
 

واعتبر " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم تأكيد أنه سيتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى الريف خلال 3 سنوات بأنه بمثابة إنجاز تاريخى فى عهد الرئيس السيسى موجهاً تحية قلبية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفة خاصة على ماحققته فى ملف توصيل مشروعات الصرف الصحى بالقرى والريف المصرى .

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الإسكان: الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي خلال 3 سنوات

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برلماني: تصريحات الرئيس للارتقاء بـ58 مليون مصري خلال 3 سنوات تنفيذ لمبادرة حياة كريمة

 


وقال المهندس أمين مسعود إن هناك كتائب من المهندسين والفنيين والعمال المصريين الشرفاء الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى كل مايتعلق بتوفير حياة معيشية على أعلى مستوى لجميع المصريين فى جميع انحاء البلاد بصفة عامة ولأهالينا داخل القرى والريف المصرى مؤكداً ان التجربة المصرية فى مشروعات البناء والتشييد ومشروعات البنية الاساسية من طرق وكبارى وسكك حديدية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من التجارب الناجحة والتى لقيت اشادة كبيرة من كبرى المؤسسات الدولية .


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021: هذا كلام ينطبق على الخدمات المحلية والمستشفيات والمدارس داخل 4500 قرية.. وتساءل الرئيس: معرفش يا ترى التقرير القادم يقدر يرصد الحالة دى؟".
 

أمين مسعود مجلس النواب لجنة الاسكان السيسي الصرف الصحى

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