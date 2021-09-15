عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

على مستوى الجمهورية

الإسكان: الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي خلال 3 سنوات

ارشيفية
ارشيفية

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن  الحلقة النقاشية الخاصة بتقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، التي تمت اليوم بمثابة يوم جديد من أيام النجاح في زي الدولة الجديد الذي يتم العمل فيه منذ 2014.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصرف الصحي كان تحدي كبير أمام الدولة المصرية ويفوق كل القدرات من قبل.


وأكد سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن ما تم إنجازه الصرف الصحي 12 % فقط حتى 2014، وتم مضاعفة النسبة 3 مرات منذ 2014 وحتى 2021.


وأوضح خلال قناة صدى البلد، أنه من المستهدف الوصول بنسب إنجاز مشروع الصرف الصحي 100 % خلال الـ 3 سنوات المقبلة، موضحًا أن تكلفة الصرف الصحي 300 مليار جنيه وكان مقرر تنفيذها في  10 سنوات ولكن الرئيس السيسي وجه بإنهائها في 3 سنوات فقط.
 

 

الدكتور سيد إسماعيل وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021 الصرف الصحى مشروع الصرف الصحي

ترشيحاتنا

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

صديق الجمال : فخور بالنادي الأهلي وبشكر جميع مجالس الإدارات|فيديو

دعاء تسهيل الولادة الصعبة وحفظ الجنين

محمد السادات: خطة عمل لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

محمد حشيش لاعب الأهلي السابق: نحن شركاء في النجمة العاشرة

برلماني: القيادة السياسية حريصة على إحداث نقلة نوعية لدعم احتياجات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

فينجادا ينهي الجدل بشأن إلغاء كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

من الجيش والشرطة.. مقطع متداول لإعدام 6 أفغان رميًا برصاص طالبان|شاهد

فيديو

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

الأهلي يكرم محرم الراغب وعدلي القيعي ‏في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ