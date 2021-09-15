الإسكان: الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي خلال 3 سنوات

على مستوى الجمهورية

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن الحلقة النقاشية الخاصة بتقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، التي تمت اليوم بمثابة يوم جديد من أيام النجاح في زي الدولة الجديد الذي يتم العمل فيه منذ 2014.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصرف الصحي كان تحدي كبير أمام الدولة المصرية ويفوق كل القدرات من قبل.



وأكد سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن ما تم إنجازه الصرف الصحي 12 % فقط حتى 2014، وتم مضاعفة النسبة 3 مرات منذ 2014 وحتى 2021.



وأوضح خلال قناة صدى البلد، أنه من المستهدف الوصول بنسب إنجاز مشروع الصرف الصحي 100 % خلال الـ 3 سنوات المقبلة، موضحًا أن تكلفة الصرف الصحي 300 مليار جنيه وكان مقرر تنفيذها في 10 سنوات ولكن الرئيس السيسي وجه بإنهائها في 3 سنوات فقط.

