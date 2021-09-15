14 شخصا على متنها.. إيران تستأنف الرحلات الجوية مع أفغانستان

بدأ اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية بين إيران وأفغانستان، حيث هبطت أول رحلة ركاب من طهران في العاصمة الأفغانية كابول.

وحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، كان هانك 14 شخصًا على متن الطائرة، والتي تتبع شركة "ماهان" الخاضعة لعقوبات دولية وفقًا لما قالته "العربية".

وكانت حركة طالبان، أعلنت الأحد، أن التشغيل الكامل لمطار كابول الدولي سيبدأ خلال اليومين المقبلين، بالإضافة إلى العودة الكاملة للرحلات الجوية الدولية والداخلية.

ووفقا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أفاد مسؤول بحركة طالبان، بأن التشغيل الكامل للمطار للرحلات الجوية الداخلية والدولية سيكون خلال يومين .

وقال مدير مطار كابول الدولي، مولوي عبد الهادي حمدان، "تم استئناف الرحلات الداخلية بالفعل وستبدأ جميع الرحلات الجوية الدولية والداخلية قريباً عقب الانتهاء من الأمور الفنية".

وهبطت أول رحلة تجارية أجنبية في مطار كابول، أول أمس الاثنين، قادمة من باكستان.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن أحد مراسليها كان على متن الطائرة القادمة من إسلام آباد قوله: "هناك نحو عشرة ركاب فقط على متن الطائرة، أفراد الطاقم هنا أكبر عدد من المسافرين".

وذكر متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية أن الشركة حريصة على استئناف الخدمات التجارية العادية، لكن من السابق لأوانه تحديد عدد الرحلات بين العاصمتين.

وتعرض مطار كابول لأضرار بالغة خلال عملية إخلاء فوضوية لأكثر من 120 ألف شخص انتهت بانسحاب القوات الأمريكية في 30 أغسطس.

وقامت الخطوط الجوية القطرية بتشغيل عدة رحلات طيران مستأجرة من كابول الأسبوع الماضي، تقل معظمها من الأجانب والأفغان الذين فاتهم الإجلاء.

وذكر ضباط أن الشرطة الأفغانية في مطار كابول عادت إلى العمل في نقاط التفتيش لأول مرة منذ استيلاء طالبان على السلطة.